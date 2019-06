De Ligt sempre quis ser Cristiano Ronaldo. E idolatria da infância pode selar seu destino

Zagueiro não esconde reverência por atacante desde criança e desejo de jogar com ele faz Juventus ser o caminho ideal a seguir

Matthijs de Ligt teve destaque na última temporada, muito por conta do protagonismo vivido no , onde foi capitão da equipe que chegou às semifinais da em uma campanha memorável, além de conquistar a e a Copa da . Agora, o zagueiro que sonhou em ser como Cristiano Ronaldo pode atuar ao lado do ídolo.

O jogador de 19 anos é alvo da investida da Velha Senhora, que pretende desembolsar 70 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para tirá-lo do time holandês. , e correm por fora.

Em entrevista à revista VI dada em maio desse ano, de Ligt confessou a admiração pelo português.

"Eu me lembro de um jantar que tive com amigos de infância. Falamos sobre aquela época e como eu sempre queria ser como Cristiano Ronaldo quando jogávamos bola no jardim. Ainda mais na época em que ele jogava no Manchester United. A minha primeira camisa de jogador foi dele. Esse jantar foi justamente depois dos jogos contra a , quando enfrentei ele", revelou.

De Ligt on Ronaldo telling him to join Juventus: 'I didn’t understand him at first. I was a bit shocked, that’s why I laughed.’ pic.twitter.com/MgCnmHOG7v — Metro Sport (@Metro_Sport) 10 de junho de 2019

A situação ganhou outra proporção na final da . Após o triunfo de contra a Holanda no Estádio da Luz, Ronaldo teve uma conversa rápida com o zagueiro e, segundo o próprio camisa 3, o atacante pediu para que ele escolhesse o clube italiano.

Parece que, depois da conversa, Matthijs não realizará o sonho de ser Cristiano Ronaldo, mas jogará com o ídolo dos tempos de criança.