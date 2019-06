Pogba tenta se aproximar da Juventus com festa de Barzagli, Sarri e empresário

Meio-campista francês, hoje no Manchester United, gostaria de se mudar de volta para o time em que ganhou notoriedade na Europa

O ainda tenta a contratação de Paul Pogba. O francês está tão desesperado por sair do que, ainda que a opção do time espanhol o seduza, ele deixou aberta uma porta em Turim.

O calendário começa a apertar e já passaram duas semanas desde que ele deixou sua mensagem em Tóquio: "É o momento de um novo desafio".

Pouco mudou. O Manchester segue imóvel em sua estratégia de que sua estrela é intransferível. Em férias, o jogador foi citado na manhã de domingo (30) para iniciar a pré-temporada ao lado dos comandados de Ole Gunnar Solskjaer.

Não parece coincidência que, neste momento, os sinais do francês em Turim se multiplicaram. Em maio, ele esteve na festa surpresa de Barzagli, zagueiro da . Na semana passada, de acordo com o Tuttosport, ele confessou a amigos da que gostaria de voltar ao campeão do país.

Na semana passada, o jogador teria falado com Maurizio Sarri sobre o desejo de voltar à equipe que sonha com um título da UEFA .