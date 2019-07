"A Juventus está muito acima do PSG", provoca Rabiot ao ser apresentado na Itália

Meio-campista francês deixou a equipe francesa com algumas brigas e chega de graça para a maior campeã da Itália

Adrien Rabiot é o novo jogador da . O meio-campista francês foi oficialmente anunciado e apresentado pela equipe italiana, que contratou o atleta de graça após seu vínculo expirar com o . Em entrevista coletiva de apresentação, Rabiot fez questão de alfinetar o seu ex-clube.

"Aqui na Juve há muitos jogadores bons, é normal que haja uma competição. A Juve é um clube de muito prestígio e tem uma grande experiência na Europa. Eles quase sempre chegam nos estágios finais [da ]. Pelo modo como eu vejo, eu estou em um clube que está claramente está muito acima do PSG, e isso foi algo que me inspirou muito para essa mudança", falou Rabiot.

O jogador causou incômodo pela forma como lidou com a não renovação de seu contrato. Ele foi afastado do elenco e deixou de jogar nos últimos meses. Ele também teve um mal-estar com a seleção francesa quando se recusou a fazer parte da lista de suplentes para a na .

Rabiot revelou que as conversas com Buffon - que estava no PSG - e a possibilidade de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo foram importantes para escolher o novo destino.

"Buffon me disse muitas coisas interessantes sobre a Juventus, especialmente em termos de qualidade. Mudar para aqui é muito importante. A Champions League é claramente o alvo. Precisamos ter mais experiência, precisamos de muito trabalho para vencer. Ronaldo é um grande campeão e é claro que sua presença teve seu peso na minha decisão de escolher a Juve", disse o meio-campista.