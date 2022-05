Quando é a final da Liga dos Campeões 2021/22? Real Madrid x Liverpool segue o emocionante Lyon x Barça

Equipes se enfrentam no próximo sábado (28), em busca de um jogo que pode dar a vingança de Salah ou consagrar o Real ainda mais campeão da Europa

Após a final da Champions League Feminina da UEFA entre Barcelona e Lyon, em Turim, agora é hora do principal evento masculino em Paris.

O Liverpool enfrentará o Real Madrid repetindo a final da Champions de 2018, que foi marcada pela lesão precoce de Mohamed Salah, mas foi iluminada pelo gol maravilhoso de Gareth Bale, que selou um terceiro triunfo consecutivo para os Blancos, e 13º no geral.

Os Reds têm todos os motivos para estarem confiantes na vingança daquela derrota por 3-1 em Kiev, já que venceram todos os jogos fora de casa no caminho para Paris.

Mas nunca se pode descartar o Madrid, que fez um retorno milagroso após o outro em uma das disputas mais emocionantes para a final que a Champions já viu.

Drama, então, é garantido neste confronto entre duas das superpotências tradicionais do futebol europeu.

Quando é a final da Champions League de 2022?

A aguardada revanche do Liverpool com o Madrid terá início no sábado, 28 de maio, às 20:00 BST/15:00 ET.

O jogo será transmitido pela BT Sport no Reino Unido, enquanto os telespectadores americanos poderão acompanhar a ação na CBS, em inglês, e na Univision, em espanhol.

Onde será a final da Champions League de 2022?

A final da Champions será disputada no Stade de France em Saint-Denis, um subúrbio do norte de Paris.

A arena de 80.000 lugares já encenou duas decisões de torneios anteriores: a derrota do Valência por 3-0 pelo Madrid numa disputa totalmente espanhola em 2000; e a vitória por 2-1 do Barcelona sobre o Arsenal em 2006.

No entanto, vale a pena notar que a última vez que o Liverpool enfrentou o Madrid numa final da Copa da Europa, em Paris, em 1981, os Merseysiders triunfaram por 1-0 graças ao gol tardio de Alan Kennedy.

Quem são os favoritos para ganhar?

O Madrid é o grupo mais bem sucedido da história da Champions League, tendo conquistado o continente em 13 ocasiões.

Eles também estão disputando o que seria um quinto título nos últimos oito anos e ainda podem convocar muitos dos jogadores que os ajudaram a ganhar três seguidos entre 2016 e 2018, incluindo Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Dani Carvajal e, é claro, Karim Benzema.

Bale, Marcelo, Lucas Vazquez e Nacho também devem estar no banco.

Foi a introdução do Bale que virou a final de 2018 contra o Liverpool, com o galês fazendo um gol espetacular por cima menos de dois minutos depois de entrar e deixar o Madrid com 2-1 antes de selar a vitória com um chute especulativo à distância que Loris Karius deixou escapar.

No entanto, os Reds melhoraram exponencialmente desde aquela noite dolorosa e são eles que são os favoritos das casas de apostas a prevalecer em Paris.

O Liverpool colocou sua derrota de 2018 para trás o mais rápido possível ao retornar à final 12 meses depois para conquistar sua sexta Copa da Europa com uma derrota por 2-0 do Tottenham.

No ano seguinte, eles terminaram o jejum de 30 anos pelo título inglês ao vencer a Premier League por 17 pontos de diferença do segundo colocado, Manchester City.

Lesões em jogadores-chave, como Virgil van Dijk, desestabilizaram sua campanha de 2020-21 – durante a qual foram eliminados da Champions por 3-1 no agregado pelo Madrid.

No entanto, depois de fazer algumas contratações astutas de Ibrahima Konate e Luis Diaz, o Liverpool agora se orgulha do que Jurgen Klopp admitiu ser sua equipe mais forte de todos os tempos.

Por que Salah quer se vingar do Real Madrid?

Salah admitiu antes da segunda etapa da semifinal do Madrid com o City que queria jogar contra o grupo espanhol em Saint Denis e então, depois de o jogo ter sido confirmado, twittou: "Temos contas a acertar."

A declaração do egípcio atraiu críticas de alguns lados, alegando que poderia servir como motivação adicional para o Madrid, mas sua preferência era compreensível.

Afinal, Salah foi expulso apenas meia hora depois da final de 2019, com uma lesão no ombro sofrida após uma disputa controversa com o ex-capitão do Madrid, Sergio Ramos.

Klopp não tinha dúvidas de que o zagueiro havia deliberadamente enroscado o braço de Salah e o arrastado para o chão, acusando Ramos de agir "como um lutador".

"Ramos disse muitas coisas depois que eu não gostei", disse o chefe dos Reds aos repórteres. “Como pessoa, não gostei da reação dele. Ele disse: 'Tanto faz, o que eles querem? É normal.'

Não, não é normal." Ramos sempre afirmou que não fez nada de errado. Na época, ele postou nas redes sociais: “Às vezes, o futebol mostra o lado bom e outras o ruim. Acima de tudo, somos colegas profissionais. Fique bem logo, Salah. O futuro espera por você."

Quanto ao próprio Salah, ele declarou: "Foi uma noite muito difícil, mas eu sou um guerreiro." E agora ele terá outra chance de enfrentar o Madrid na final da Champions.

Será Mané x Benzema para a Bola de Ouro 2022?

Salah, é claro, também estará esperando para defender sua causa na Bola de Ouro ao incendiar a final e ele é certamente um dos principais competidores, dado o papel que desempenhou na temporada fantástica do Liverpool.

No entanto, muitos acreditam que o troféu deste ano irá para Sadio Mane ou Benzema, dados os papéis integrais que eles desempenharam nas corridas de suas respectivas equipes para a final da Champions League.

Benzema, é claro, é o artilheiro líder do torneio, com 15 gols em apenas 11 jogos.

O francês tem estado em chamas na fase eliminatória, fazendo gols em cinco partidas consecutivas, um brilhante percurso que contou com hat-tricks contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea.

No entanto, Mane tem sido decisivo para o Liverpool, marcando em ambas as etapas de sua vitória na semifinal sobre o Villarreal.

Vale a pena lembrar que a superestrela senegalesa também incendiou seu país no primeiro triunfo pela Copa Africana das Nações no início deste ano, com Mane marcando o pênalti decisivo nos chutes bem-sucedidos sobre o Egito.

O jogador então repetiu o feito pelo Senegal nas eliminatórias qualificatórias da Copa do Mundo com o mesmo grupo, e é por isso que muitos acreditam que a glória da Champions League resultaria em Mane tornar-se apenas o segundo africano, depois de George Weah, a ganhar a Bola de Ouro.

O que aconteceu na final da Champions League Feminina?

O Lyon se restabeleceu como a força dominante no futebol feminino com uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona, ​​em Turim.

Várias jogadoras do time francês admitiram de antemão que ficaram irritadas com a sugestão de que seus rivais catalães reinventaram o jogo enquanto conquistavam a tríplice coroa na última temporada, e certamente pareciam dispostas a provar um ponto.

De fato, o Lyon abriu uma vantagem de 3 a 0 em 33 minutos, com Amandine Henry, Ada Hegerberg e Catarina Macario'.

Alexia Putellas marcou um para o Barça pouco antes do intervalo, com um gol que viu a capitã das Blaugranes terminar o torneio como artilheira, com 11 gols, mas não houve uma reviravolta dramática no segundo tempo.

Consequentemente, o Lyon consolidou seu status como indiscutivelmente a maior dinastia da história da Liga dos Campeões ao erguer o troféu pela oitava vez em apenas 11 anos.