Qual a diferença entre o prêmio The Best e a Bola de Ouro?

Devido a semelhança, alguns torcedores sabem apenas da existência de um prêmio

Na manhã desta quarta-feira (31), a Fifa divulgou os dez candidatos às principais categorias do Fifa The Best 2019, prêmios de melhor do mundo no período da temporada europeia, do meio de 2018 a julho passado.

Já são três anos desde que Fifa e France Football se separaram para ofertar diferentes prêmios para festejar o melhor jogador da temporada. Entretanto, ainda há quem confunda o The Best com a Bola de Ouro. Pensando nisso, a Goal te explica as diferenças e semelhanças de ambos. Confira!

A história

Desde 1956, a revista francesa France Football se encarregou de analisar cada jogada e rever o desempenho e avaliar comportamento dos jogadores em campo, com o intuído de escolher o melhor atleta europeu que receberia a Bola de Ouro.

No entanto, em 1988, a Fifa criou o 'FIFA Best Player of the Year' para escolher, e premiar, o melhor atleta do ano. Isso, contudo, não tornou a iniciativa uma referência na escolha do maior futebolista do planeta.

Em 2009, as duas honrarias - 'Bola de Ouro' e 'FIFA The Best Player of the Year' - se unificaram para renovar e inovar, começando então a incluir todos os jogadores ativos na Europa sem distinção de raça ou etnia, para lançar a primeira premiação 'Bola de Ouro FIFA' no ano seguinte.

Porém, a história não seguiria por muito mais tempo: seis anos depois, a Fifa e a France Football se separaram. Foi quando o The Best voltou a ser organizado pela maior entidade do futebol mundial. De 2016 pra cá, Cristiano Ronaldo venceu as duas edições do evento, e Luka Modric ganhou em 2018.

Vale destacar, no entanto, que cada prêmio tem um modo diferente de votação. Abaixo listamos como cada um funciona.

FIFA The Best: como é votado?

O The Best passou a considerar apenas o rendimento durante a temporada (agosto de ano anterior a julho do ano vigente) para, então, solicitar votos de técnicos e capitães de todas as seleções filiadas à FIFA para escolherem seus candidatos, além de jornalistas especializados que representam cada nação. Metade do peso para a escolha dos melhores passa também pelos fãs, que são convidados a votar através da internet para escolher o melhor jogador do ano.

Então, os 10 maiores votados são anunciados para a cerimônia, onde o grande vencedor é, então, anunciado ao mundo.

Bola de Ouro France Football: como é votada?

De uma forma mais simples e direta, a Bola de Ouro tem outro método para decidir quem será o melhor do mundo. A revista convoca 193 jornalistas de diversas nacionalidades para escolherem os cinco atletas que mais de destacaram no ano-calendário (ou seja, diferente da avaliação do The Best).

Em um ranking de primeiro a quinto lugar, no qual a pontuação vale de seis a cinco pontos respectivamente, a decisão é tomada. Quem terminar com o maior número de pontos recebe o troféu da edição. Ao final, 30 finalistas são anunciados a cada ano, dos quais um será anunciado como o grande vencedor.