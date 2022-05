Thiago Alcântara vai desfalcar o Liverpool na final da Liga dos Campeões?

Na última partida disputada pelo Liverpool, contra o Wolverhampton, na vitória por 3 a 1, o meia Thiago Alcântara precisou ser substituido após uma tentativa de passe, que acabou gerando dúvidas sobre sua condição física e disposição para a final da Liga dos Campeões, em 28 de maio.

"Não é bom, mas não posso dizer mais. Ele estava lá fora com as famílias, tinha sua filhinha nos ombros, então ele podia andar, isso é obviamente um bom sinal. Todo o resto, veremos a partir de amanhã (segunda-feira, 23)", disse Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, em coletiva pós-jogo, sobre o atleta.

Thiago Alcântara fará exames nesta segunda para entender o problema, do qual o treinador dos Reds preferiu evitar entrar em detalhes. "É a parte inferior do corpo. Eu sei disso, mas na verdade não quero falar agora sobre isso. Veremos", concluiu Klopp.

Com base em seus últimos confrontos, o meia seria muito provavelmente titular contra o Real Madrid, trazendo o suporte psicológico e controle de jogo para a equipe, além dos ótimos passes de alta classe, que poderiam ajudar na infiltração da defesa adversária.

No entanto, não só Thiago Alcântara causa dúvida ao treinador alemão: Fabinho, também meio-campista, não tem confirmação de ser escalado para a final em Paris, mas pode estar de volta para a final, retornando, possivelmente, aos treinos completos ainda nesta semana. Caso Thiago realmente fique de fora da finalíssima, Klopp poderá optar por Henderson e Keita para compor o meio-campo ao lado do brasileiro.

Virgil van Dijk e Mohamed Salah saíram precocemente da final da Copa da Inglaterra com suspeitas de lesão, assim como Thiago Alcântara neste último domingo. No entanto, os dois primeiros já estão recuperados e poderão atuar na final, caso tudo se mantenha ao que se sabe no momento.

Origi, porém, foi confirmado como desfalque para a final, segundo o treinador do Liverpool: "Div (Origi) está definitivamente fora da final porque se machucou no último segundo da última sessão de ontem (domingo, 22)”.

“Ele teve uma lesão muscular, então cinco dias não serão suficientes para ele. Fora isso, acho que todos têm chance – e espero que Thiago também – e então vamos nos preparar”, concluiu.