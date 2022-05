Champions? Guardiola diz que conquistar a Premier League é mais difícil

Dor de cotovelo ou opinião sincera? Fora da final da Liga dos Campeões, mas com uma possibilidade real de conquistar mais uma Premier League com o Manchester City, Pep Guardiola, em entrevista coletiva, colocou o Campeonato Inglês como mais difícil de ganhar do que o torneio europeu.

Pep Guardiola segue em busca de uma Champions League no comando do Manchester City, algo apontado como um dos grandes objetivos de seu trabalho nos Citizens, mas ao mesmo tempo está prestes a conquistar sua terceira Premier League pelo clube inglês. E, em sua visão, isso vale muito, uma vez que, segundo ele mesmo, é mais difícil conquistar uma competição como o Inglês, disputado em pontos corridos e que se estende por muito tempo, do que um torneio que tem boa parte disputada em mata-mata e com muito menos jogos ao longo da temporada como a Liga dos Campeões.

"Eu diria que é mais difícil [a Premier League do que a Champions]. São muitas semanas e jogos, lutas com lesões, bons e maus momentos com diferentes situações, adversários difíceis", disse o treinador em entrevista coletiva. Não estou dizendo que a Liga dos Campeões não é importante. Estamos loucos, loucos para vencer. Queremos, adoramos. Gostaríamos de estar em Paris [para a final] na próxima semana, mas ganhar 38 jogos, em vez de seis, oito ou nove jogos, é diferente. E estamos perto disso [de vencer o Campeonato Inglês]".

E se conquistar a Premier League é um feito tão grande assim, Pep está muito perto de sentir orgulho de sua equipe mais uma vez. Em uma campanha bastante regular no Campeonato Inglês - com 28 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 90 pontos conquistados -, o City vai para o último jogo da temporada com vantagem em relação ao Liverpool para a conquista. A taça pode vir mesmo que os Citizens percam para a Aston Villa, em casa, neste domingo (22), caso os concorrentes não façam a sua parte contra o Wolverhampton, também em casa.

Enquanto isso, a campanha na Liga dos Campeões também era boa, mas acabou em uma eliminação com virada heroica do Real Madrid nas semifinais. Os espanhóis garantiram a vaga na decisão ao vencer por 3 a 1 na prorrogação, oque reforça ainda mais a fala de Pep sobre a consistência valer mais em um campeonato de pontos corridos.