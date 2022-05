Benzema, Puttelas e os maiores artilheiros da Champions League 2021-22

Karim Benzema lidera a tabela de gols da Champions League de 2021/22 e ainda tem a chance de aumentar o número ainda mais.

A superestrela francesa voltará a liderar o ataque do Real Madrid na final de sábado contra o Liverpool, em Paris.

Benzema já marcou 15 gols notáveis no torneio desta temporada, e se ele marcar mais duas vezes no Stade de France, ele igualará o maior recorde de todos os tempos de uma única campanha, 17 gols, estabelecido pelo ex-colega Blanco de equipe, Cristiano Ronaldo, em 2013-14.

O Liverpool pode ostentar uma defesa brilhante, comandada por Virgil van Dijk, e possivelmente o melhor goleiro do mundo, com Alisson, mas poucos apostariam contra Benzema fazer história, dada sua grande fase.

De fato, o jogador de 34 anos marcou em cinco jogos consecutivos da rodada – uma série notável que contou com hat-tricks consecutivos, contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea, bem como o chute decisivo que eliminou sensacionalmente o Manchester City nas semifinais.

Mas é claro, Mohamed Salah terá a intenção de roubar o lugar de Benzema.

Getty Images

O ala egípcio já admitiu que vai tentar vingar-se, dado que foi forçado a sair com uma lesão prematura no ombro, na derrota do Liverpool para o Madrid durante a final da Champions League de 2018, em Kiev.

Salah marcou oito vezes no torneio desta temporada e atualmente ocupa o sexto lugar no ranking geral.

Uma grande performance em Paris poderia fazê-lo subir algumas posições, mas ele certamente não estará reparando em Benzema nesta fase, ou mesmo em Robert Lewandowski.

O atacante polonês parecia pronto para disputar o primeiro lugar com o Benzema, depois de 13 gols em apenas 10 jogos, mas então o Bayern de Munique foi incrivelmente eliminado nas quartas de final pelo Villarreal.

Sebastian Haller também estava marcando a um ritmo notável para o Ajax antes de sua eliminação chocante em casa para o Benfica, nas oitavas de final.

De fato, ele se tornou o primeiro homem desde Marco van Basten a marcar quatro gols em sua estreia na Champions, antes de igualar a façanha de Cristiano Ronaldo de marcar em todos os seis jogos na fase de grupos.

Com o seu esforço na primeira etapa contra o Benfica nas oitavas, Haller também se tornou o primeiro homem a marcar gols em sete partidas consecutivas na competição.

Tabea Wassmuth também começou com o pé direito nesta temporada, marcando cinco gols pelo Wolfsburg em três jogos de abertura da fase de grupos.

A jogadora alemã também estava em condições na segunda etapa da semifinal de seu clube contra o Barcelona, mas a equipe de Tommy Stroot foi incapaz de virar o jogo.

Consequentemente, Wassmuth terminou com 10 gols e em quarto lugar na nossa lista, ao lado da craque das Blaugranes, Alexia Putellas.

O top 10 é formado por Catarina Macario, Marie-Antoinette Katoto, Christopher Nkunku e Riyad Mahrez, todos com sete gols.

Getty Images

A atacante da seleção estadunidense Macario só começou a jogar futebol profissional em Lyon no ano passado, mas ela desempenhou um papel fundamental no avanço do clube francês à final da Champions Feminina desta temporada.

Macario marcou em ambas as etapas da vitória por 4 a 3 no agregado sobre a Juventus, nas quartas, antes de marcar dois gols cruciais contra o Paris Saint-Germain nas semifinais.

Katoto também brilhou naquela disputa francesa, abrindo o placar em Lyon e dando ao PSG a esperança de um retorno improvável no jogo de volta no Parc des Princes.

Nkunku, é claro, passou pelas formações da equipe juvenil em Paris, mas ele provou ser uma futura estrela com suas conquistas na fase de grupos pelo RB Leipzig nesta temporada, fazendo um hat-trick contra o Manchester City no primeiro dia da partida.

O Leipzig falhou em passar pela fase eliminatória, mas não antes de Nkunku também marcar contra o Club Brugge (três) e seu ex-clube, PSG.

Getty Images

Quanto a Mahrez, o craque argelino achou que havia selado o lugar do Manchester City na final masculina com sua ótima finalização no Santiago Bernabeu, mas Benzema e companhia tinham outros planos.

Consequentemente, é o cinco vezes campeão da Champions League, Benzema, que está agora em posição de consolidar seu status como um dos maiores goleadores do esporte no Stade de France neste fim de semana.