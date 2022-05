A Uefa Champions League feminina 2021/22 em números

Pela segunda vez em três anos, o Lyon superou o Barcelona para conquistar o título da Uefa Champions League feminina. Em uma reedição da final de 2019, as francesas superaram o time catalão por 3 a 1 e garantiram o seu oitavo título no torneio.



A partida foi transmitida em português para o público brasileiro, além de estar disponível para todo o mundo no YouTube e na plataforma do DAZN. A GOAL também montou uma watch party em parceria com as Dibradoras e com a zagueira Rafaelle Souza como convidada, para comentar a partida com os seguidores na Twitch, no YouTube e no Facebook.

Confira alguns dos números da competição:

+23k usuários ao vivo e + 170K views na transmissão da final em português no YouTube do DAZN Brasil, patrocinada pela Heineken, além de outros +3k na watch party na Twitch;

No estádio, 32.257 pessoas assistiram à vitória do Lyon sobre o Barcelona;

Em 59 jogos antes da final, foram 555.673 espectadores nos estádios;

O Barcelona dominou a competição em gols (38), posse de bola (65,6%), passes acertados (88,7%) e finalizações (299). Já o Lyon se destacou na recuperação de bolas (523);

A artilharia do torneio ficou com Alexia Putellas (11), seguida por Tabea Wassmuth do Wolfsburg (10) e Catarina Macario, do Lyon (8).

Getty Images

Além do show exibido dentro de campo, o sucesso da temporada foi comemorado pelas atletas. Amandine Henry, eleita a melhor jogadora da final, marcou um golaço aos 6 minutos para abrir o placar para as leoas e acredita que o seu feito nos minutos iniciais contribuiu para o resultado. “Consegui encontrar um espaço e tentei. Testei a minha sorte e vi exatamente onde a bola estava indo. Eu nem esperei ela entrar no ângulo antes de comemorar! E também tenho algumas companheiras de time fantásticas ao meu lado, o que facilita. O time inteiro conquistou essa taça.”

Capitã do time campeão, Wendie Renard fez questão de negar que o Lyon não era favorito nesta final. "Foi o que os jornalistas disseram. Queríamos continuar escrevendo a nossa história e tivemos coisas para mostrar, então mostramos o que fazemod, e mostramos bem, já que estamos saindo com a taça.”

Para chegar a mais um título, o Lyon conseguiu avançar de fase com a liderança do Grupo D, com cinco vitórias e uma derrota. Nas quartas, passou pela Juventus; em seguida, bateu as rivais do PSG para, por fim, superar o Barça.

Getty

Renard, Henry e Hegerberg são algumas das jogadoras do Lyon escolhidas para a seleção da temporada da Champions feminina. O time, montado em sua grande maioria com jogadoras dos finalistas, também contou com Marie-Antoinette Katoto, do PSG, como a única eleita a ficar de fora da decisão.

Goleira

Christiane Endler (Lyon)

Defesa

Griedge Mbock Bathy (Lyon)

Wendie Renard (Lyon)

Mapi León (Barcelona)

Selma Bacha (Lyon)

Meio-campo

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

Amandine Henry (Lyon)

Alexia Putellas (Barcelona)

Atacantes

Ada Hegerberg (Lyon)

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

E, se você quer saber como ficam as estatísticas após a final de mais uma temporada da Champions League feminina, acesse o Fresher Football, onde as estatísticas não têm gênero!