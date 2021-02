Onde assistir ao vivo a Barcelona x PSG, pelas oitavas de final da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça (16), às 17h (de Brasília), no Camp Nou; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Barcelona recebe o PSG na tarde desta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, buscando relembrar a virada épica aplicada há quatro anos. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x PSG DATA Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes voltam a se enfrentar pela UCL no Camp Nou / Foto: Getty Images

O canal TNT, na TV fechada, o Facebook TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta terça-feira (16). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quase quatro anos depois da derrota histórica por 6 a 1, o PSG enfrenta o Barcelona no Camp Nou pelas oitavas de final da UCL e, apesar da importância de avançar para as quartas de final para ambos os lados, as equipes já aqueceram o duelo com o debate sobre o futuro de Lionel Messi, enquanto o argentino é especulado em Paris, fato que vem incomodando os catalães.

Para o duelo, o técnico Koeman não terá Ansu Fati, Philippe Coutinho e Sergi Roberto, enquanto Sergino Dest está de volta ao grupo.

A grande novidade pode ser o retorno de Piqué, afastado há 87 dias dos gramados, mas que treinou normalmente com o grupo antes do duelo. O capitão pode aparecer ao lado de Clemente Lenglet.

Enquanto isso, Frenkie de Jong pode retomar o seu papel regular no meio-campo.

Para este duelo, Ronald Koeman decidiu convocar os seguintes jogadores: Ter Stegen, Dest, Piqué, Sergio, Griezmann, Pjanić, Braithwaite, Messi, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus , F. De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña e O. Mingueza.

Já o PSG ganhou um importante desfalque: Neymar. O atacante se machucou no duelo da Copa da França e está afastado dos gramados por quatro semanas.

Além do brasileiro, o técnico Pochettino ainda não terá Angel Di Maria, também com lesão na coxa.

A boa notícia fica com o retorno de Marco Verratti, que se recuperou de uma lesão e pode entrar em campo.

No ataque, Kean e Sarabia brigam por uma vaga ao lado de Icardi e Mbappé.

Os jogadores convocados do PSG: Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Ander Herrera, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Idrissa Gana Grafhaye, Danilo Pereira, Édouhaard, Rafinhaard, Kylian Mbappé, Mauro Icardi e Moise Kean.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Óscar Mingueza / Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi e Griezmann.

Provável escalação do PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verrati, Gueye, Paredes; Kean / Sarabia, Icardi e Mbappé.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Barcelona encerrou a primeira fase em segundo lugar do grupo G, com 15 pontos, atrás da Juventus. Até o momento, foram cinco vitórias e uma derrota na Liga dos Campeões.

JOGOS DO BARCELONA NA UCL

Barcelona 5 x 1 Ferecváros - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Barcelona 2 x 1 Dínamo de Kiev - 4 de novembro de 2020

Dìnamo de Kiev 0 x 4 Barcelona - 24 de novembro de 2020

Ferencváros 0 x 3 Barcelona - 2 de dezembro de 2020

Barcelona 0 x 3 Juventus - 8 de dezembro de 2020

JOGOS DO PSG NA UCL

Já o PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos. Em seis jogos, registra quatro vitórias e duas derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Barcelona Copa del Rey 10 de fevereiro de 2021 Barcelona x Alavés LaLiga 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Cádiz La Liga 21 de fevereiro de 2021 10h (de Brasíia) Barcelona x Elche La Liga 24 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Caen 0 x 1 PSG Copa da França 10 de fevereiro de 2021 PSG x Nice Ligue 1 13 de fevereiro de 2021

Próximas partidas