Barcelona x PSG e RB Leipzig x Liverpool ao vivo: siga em tempo real os jogos da Champions League

Desde a chegada do treinador Jurgen Klopp, o Liverpool vivia momentos de paz. Por mais que o alemão tivesse tido momentos conturbados, especialmente em seus primeiros anos, o time rendia dentro de campo e foi evoluindo até conquistar a Premier League, depois de 30 anos, e a Liga dos Campeões da Uefa, em duas temporadas consecutivas.

Agora, o time vive sua maior crise com o alemão no comando. São três derrotas seguidas no Campeonato Inglês, com direito a falhas sucessivas de Alisson, bem como outros destaques do elenco rendendo muito pouco. No total, nos últimos dez jogos da equipe pela competição, são apenas duas vitórias, com três empates e cinco derrotas.

A Liga dos Campeões, porém, aparece como uma possível solução no horizonte: uma boa vitória contra o RB Leipzig faria com que os "esqueletos" no armário do Liverpool ficassem mais tempo escondidos, e o time, pelo menos, pudesse focar em uma competição com chances de título, já que a oportunidade de conquistar o bi da Premier League parece ter ido por água abaixo.