Barcelona x PSG se enfrentam em campo e pelo futuro de Messi

Cumprindo o final do contrato com o Barça, argentino é especulado em Paris para a próxima temporada

Em 25 de agosto de 2020, o anúncio teve o efeito de uma bomba: Lionel Messi acaba de solicitar sua saída do Barcelona, na esperança de ativar uma cláusula em seu contrato para sair sem multa. Duas semanas depois, o craque finalmente anunciou que ficaria no clube que o viu crescer e que cumpriria o seu vínculo.

Sem chegar a um acordo para renovação, Messi viu e ainda vê o seu nome especulado em diversos clubes europeus, mas dois ganham força e destaque na imprensa: Manchester City e PSG.

Enquanto Neymar nunca escondeu a sua vontade de reencontrar o seu ex-companheiro e atuar novamente com ele, mas agora em Paris, Leonardo, diretor esportivo do PSG, já falou abertamente que deseja contar com o argentino.

Agora, a única certeza é que o PSG terá pela frente o Barcelona, de Lionel Messi, nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília) pelas oitavas de final da Champions League. E a pergunta que fica é: Messi em Paris é uma boa ou má ideia?

Benjamin Quarez (correspondente do PSG): 'Sim, seria fantástico'

"Parece completamente louco, senão impossível, tendo em vista a crise de saúde e suas consequências. Mas será que impossível realmente rima com PSG? Há várias semanas, falamos apenas sobre Lionel Messi em Paris e seria uma pena não acreditar. Sim, o PSG tentará trazê-lo. E sim, não será fácil, especialmente porque ele quer prorrogar os contratos de Neymar e Kylian Mbappé em paralelo. Os dois obviamente não vão reduzir seus salários para ficar. Ele tentará, portanto, encontrar uma solução para Messi. Mas se fosse possível...

Lionel Messi então assinaria no Paris Saint-Germain, livre no final da temporada. Seis vezes campeão da Bola de Ouro, já posso ouvir os críticos falarem: 'Mas ele está queimado, tem 33 anos. Ele nunca virá ao PSG na vida. Pare de sonhar!' E? Até que se prove o contrário, o argentino ainda não se pronunciou publicamente sobre seu futuro. E, de acordo com informações obtidas pela Goal, ele ainda nem discutiu com os franceses, nem com nenhum outro clube nesse sentido. Então, por que não poderíamos considerar vê-lo por sua vez iluminar a Torre Eiffel como Neymar em 2017?

Seria tão incrível! Uma espécie de 14 de julho em modalidade futebolística onde Lionel Messi, de natureza bastante discreta, traria de volta o sorriso a tantos parisienses presos no toque de recolher atualmente por causa da Covid-19. Todo esse pequeno cenário parece bastante utópico.

Os rumores tendem até a incomodá-lo. Mas em Paris, não escondemos: 'Se pudermos trazer Messi, o traremos!' Até os jogadores, entre si, falam sobre isso. Também seriam poucos para se opor à chegada daquele que já é um dos maiores jogadores da história do futebol.

Paris adora artistas. Ronaldinho, Raí ou até mesmo Okocha, por exemplo, levantaram o Parc des Princes. Neymar também é claro. O brasileiro iria encontrar seu ex-amigo do Barça. Uma dupla que causou infortúnio, junto com Luis Suarez, ao longo de várias temporadas. Uma dupla que nunca escondeu o desejo de jogar novamente juntos. Seria uma loucura, incrível, doce loucura. Enfim um pouco de magia neste futebol cada vez menos mágico.".

Tom Binet: 'Não, não é disso que Paris precisa como prioridade'

"Lionel Messi com a camisa do PSG? A imagem tem algo para emocionar muitos torcedores do clube parisiense e de todo o mundo. Mas a chegada do argentino seria uma notícia tão boa para Paris? Não tenho certeza. Em primeiro lugar, em termos de esporte. Sim, Lionel Messi é definitivamente o melhor jogador de sua geração e um dos melhores de todos os tempos. Sim, o argentino sabe o que é ganhar títulos de prestígio, principalmente a Champions League. Mas agora, com 33 anos (34 em 2021), seus melhores anos ficaram para trás. Acima de tudo, Paris quase não precisa de reforço na frente, um setor já extremamente bem abastecido desde 2017 com as chegadas de Neymar e Kylian Mbappé. O brasileiro agora quer encontrar seu ex-companheiro? Ele está se esquecendo rapidamente de que fugiu da Catalunha para se tornar o chefe!

Desde então, Unai Emery, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino não tiveram outra escolha a não ser alinhar os 11 desequilibrados, como o 4-4-2 do alemão na temporada passada. Não necessariamente uma garantia de sucesso no cenário europeu. Não, o que o PSG precisa na janela de transferências é buscar se fortalecer no meio-campo e na lateral. Esta é a verdadeira prioridade. Especialmente nestes tempos econômicos difíceis.

O aspecto financeiro, vamos conversar sobre isso. Como pode um clube considerar com calma trazer um jogador que assinou por mais de 100 milhões de euros por ano no meio da crise da Covid e quando as perdas estimadas para o ano atual ultrapassam 200 milhões? Ele simplesmente não pode. Ou pelo menos não sem fazer sacrifícios significativos em outro lugar e continuar a desestabilizar sua força de trabalho. Além disso, é difícil imaginar Neymar e Kylian Mbappé se estendendo com Messi em campo. No entanto, o futuro de longo prazo do clube é simbolizado mais por um garoto de 22 anos nascido em Bondy, campeão mundial, do que por Leo Messi.

Para Paris, portanto, a chegada de Messi seria muito arriscada em relação aos ganhos potenciais, especialmente na busca pela Liga dos Campeões. E para a Ligue 1 como um todo? É claro que o campeonato francês ganhou um destaque importante com a chegada de Neymar há quatro anos, e sem dúvida a chegada de Leo Messi teria um impacto gigantesco. Mas, mais uma vez, a longo prazo, quem se interessaria por uma competição onde o suspense se reduzisse ao mínimo? A Ligue 1 não se beneficiaria ao ver outros clubes investirem e progredirem para oferecer ao PSG uma competição digna desse nome?

Finalmente, para o gênio albiceleste, ingressar no PSG não parece ser a melhor escolha. Messi é acima de tudo um caso de amor com o Barcelona, ​​desde seu primeiro contrato assinado em um guardanapo de papel aos 12 anos até suas quatro coroações europeias, passando pelo período mágico da era Guardiola ou seu fantástico trio com Luis Suárez e Neymar. Um romance que não pode terminar aí. Assim não. A angústia da torcida no verão europeu passado diante de sua vontade de partir diz muito: Lionel Messi é jogador de um clube. E esse clube se chama FC Barcelona.".