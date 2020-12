Oitavas de final da Champions 2020/21: classificados, datas, jogos e mais

Veja quem se classificou para o mata-mata da Liga dos Campeões e quando as partidas decisivas acontecem

A Liga dos Campeões da UEFA chegou a sua fase de mata-mata, e os classificados para as oitavas de final já estão definidos. O sorteio que define os confrontos será realizado na próxima segunda-feira (14).

Confira quem se classificou para o mata-mata da Champions:

Grupo A

Atual campeão da Liga dos Campeões, o de Munique terminou a fase de grupos invicto, com cinco vitórias em seis partidas. O de Diego Simeone ficou com a segunda vaga, mesmo enfrentando dificuldades no grupo, que ainda contava com e .

Grupo B

e Borussia Monchengladbach se enfrentaram pela última partida da fase de grupos da Champions, e mesmo com a vitória dos Merengues por 2x0, os dois times avançaram para as oitavas. O Shaktar Donetsk ficou com a vaga na , enquanto a decepcionante amargou a última colocação do grupo.

Grupo C

O de Guardiola segue em sua incessante busca por um título da Champions. Os ingleses terminaram a fase de grupos invictos, com 16 pontos conquistados. O segundo lugar ficou com o , que só perdeu para o City. Olympiacos e empataram com apenas três pontos, com os gregos indo à Liga Europa.

Grupo D

Na briga por mais uma Premier League, o de Salah e Mané faz bonito também na Liga dos Campeões. Os Reds conseguiram a classificação para o mata-mata em primeiro lugar, seguidos pelo forte time da . O vai para a Liga Europa, enquanto o Midtjylland da somou apenas dois pontos.

Grupo E

Com bela campanha no grupo E, o vai ao mata-mata como líder. O ficou apenas um ponto atrás do time de Londres, e também avança sem dificuldade. O Krasnodar segue para a Liga Europa, e o se despede com um ponto conquistado.

Grupo F

Liderado por Erling Haaland, um dos artilheiros da competição até aqui, o conquistou sua vaga para as oitavas em primeiro lugar. A selou sua classificação no empate com o Brugge, que era adversário direto pela vaga, mas terminou com o lugar na Liga Europa. O da ficou em último, com um ponto.

Grupo G

No grupo que contava com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os tipos dos dois craques terminaram classificados para as oitavas, empatados com 15 pontos cada. Com 4 pontos o Dinamo segue para a , enquanto o Ferencváros encerra sua campanha com cinco derrotas e um empate.

Grupo H

No último grupo da Liga dos Campeões, o de Neymar e Mbappé garantiu sua vaga na partida contra o , marcada por episódio de racismo. No outro confronto decisivo, o venceu o e se garantiu no mata-mata, enquanto os Red Devils têm que se contentar com a Europa League.

Quando serão disputadas as partidas?

As oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem entre fevereiro e março de 2021. A rodada de ida acontece entre os dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro, enquanto a volta será nos dias 9, 10, 16 e 17 de março.

As regras do sorteio

É importante lembrar que times do mesmo país e que disputaram a primeira fase no mesmo grupo não podem se enfrentar nas oitavas da .

Outro detalhe é que os times com o melhor desempenho na fase de grupos jogam a partida de volta em casa, o que garante a vantagem na decisão do confronto.

Clique aqui e saiba tudo sobre o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões.