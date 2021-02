Messi no PSG? Pochettino garante: "respeitamos o Barcelona"

Técnico do PSG não quis falar sobre o duelo contra o rival na Champions League

Faltando pouco menos de 10 dias para o encontro entre Barcelona e PSG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o principal assunto antes da bola rolar é o futuro de Lionel Messi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com contrato até dia 30 de junho, o craque argentino vê o seu nome especulado, enquanto o clube parisiense segue sendo o principal interessado no futebol do craque argentino. E, apesar do técnico Koeman falar em "desrespeito" e acreditar na permanência do camisa 10, Pochettino baixou o tom ao ser questionado sobre o assunto.

"Messi? Respeitamos nossos rivais e os clubes. Respeitamos o Barça. E hoje estamos focados na Ligue 1", disse o treinador do PSG.

Nesse sentido, ele lembrou que ainda não é hora de falar sobre o embate com o rival. "O jogo contra o Barça será daqui a 10 dias. Antes é o derby com o Olympique de Marselha, e depois a Taça da França", completou.

O PSG visita o Olympique se Marselha neste domingo (7), às 17h (de Brasília), pela Ligue 1.