Neymar desabafa após lesão: "triste escutar 'cai cai', 'chorão', 'mimado'"

O brasileiro volta a desfalcar o PSG em oitavas de final de Champions League, desta vez contra o Barcelona

Parece uma maldição. Em sua quarta temporada pelo PSG, apenas uma vez Neymar esteve apto a jogar os dois jogos das oitavas de final da Champions League. O brasileiro esteve lesionado para os primeiros duelos do mata-mata europeu em seus dois primeiros anos na França e, após sofrer uma lesão na virilha, volta a desfalcar os parisienses.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar sofreu a lesão no jogo de Copa da França contra o Caen, vencido por 1 a 0 com assistência sua para o gol de Moise Kean. Deixou o campo cabisbaixo, no início do segundo tempo, e o pior foi confirmado nesta quinta-feira (11): o camisa 10 será desfalque para o duelo de ida das oitavas de final da Champions League, em 16 de fevereiro, contra o Barcelona, sua ex-equipe. Com o prognóstico de quatro semanas de recuperação, também está em dúvida a sua participação no encontro de volta – marcado para 10 de março e com outros desfalques já confirmados.

Decepcionado, o brasileiro foi às suas redes sociais para desabafar. O texto, publicado em sua conta de Instagram, questionou o rótulo de “cai-cai” – que ganhou força após sua participação na Copa do Mundo de 2018.

“A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece. Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o c****** a 4 “ele tem que apanhar mesmo” “cai cai” “chorão” “moleque” “mimado” e etc ... Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS”, escreveu.

Até aqui, na última vez em que o PSG contou com Neymar no mata-mata da Champions League os parisienses conseguiram, de forma inédita, alcançar a final da competição europeia – onde foram derrotados por 1 a 0 pelo Bayern de Munique em 2020.