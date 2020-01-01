تحديث كورونا | حقيقة تبرع "صلاح" ولفتة رائعة في المغرب - تأثير الفيروس على الكرة في آسيا والوطن العربي

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نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على جميع البطولات في المنطقة العربية

حالة تخبط كبيرة يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح العديد من الدول مؤخرًا، مما أثر بشكل واضح على كرة القدم وبالفعل هناك العديد من البطولات قد تأثرت بسبب هذا المرض.

أحد أبرز البطولات التي بدأ التأثير عليها مؤخرًا هي بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2020، والتي تُعاني خلال الفترة الحالية من تضارب الأنباء والتقارير حول مصير البطولة.

المزيد من الفرق

البداية كانت عندما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 5 فبراير الجاري بعد اجتماع عاجل تأجيل مباريات الأندية الصينية في دوري أبطال آسيا حتى أبريل المقبل نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ أندية جوانغجو إيفرغجراند (بطل آسيا مرتين)، وشنجهاي شينهوا، وشنجهاي سيبج، وبكين، مسيرتها عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال منتصف الشهر.

الأمر لم يتوقف هنا، حتى وصل إلى وجود تقارير تؤكد صعوبة إقامة بعض المباريات في المسابقة بين بعض الفرق سواء في شرق أو غرب آسيا.

الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل مباريات دوري الأبطال.. واجتماع لاتخاذ القرارات

وفيما يلي نستعرض لكم تحديث مستمر بشأن تأثير مرض كورونا على البطولات في الوطن العربي ..

البحرين والكويت يرفضان استقبال الأندية الإيرانية

الثلاثاء 25 فبراير

قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا ، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقررة في الثالث من مارس المقبل.

كما اعتذر الاتحاد الكويتي أيضًا عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة وذلك بسبب فيروس "كورونا".

وجاء ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في إيران، وبالتالي إمكانية إصابة لاعبو فريق سباهان الإيراني واللاعبين والجماهير التي ستحضر المباراة.

ومن جانبه ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية والتي تقام على ملاعب محايدة، بعد اعتذار البحرين والكويت عن استضافة المباريات.

اجتماع في الاتحاد الآسيوي لتحديد موقف البطولة

الثلاثاء 25 فبراير

كشف إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة إيقاف منافسات النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الآسيوية.

وقال القاسم في تصريحات صحفية : “حتى الآن لم تتم مناقشة إيقاف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “الوضع صعب للغاية بعد الحالات التي تم اكتشافها في إيران فيما يخص فيروس كورونا، وبعد التواصل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إما سيتم تأجيل مباراتي النصر والتعاون إلى منتصف شهر مايو أو نقلها إلى ملاعب أخرى محايدة”.

وتابع: “النصر والتعاون طالبا بتأجيل المباراتين، ونحن ندعمهما في ذلك، وغدًا سيتم الإعلان، وهناك تفهم كامل من الاتحاد الآسيوي للأمر”.

الاتحاد الآسيوي يوافق على تأجيل مباراة التعاون

الأربعاء 26 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي الموافقة على طلب نادي التعاون بتأجيل مواجهة برسبوليس الإيراني المقرر إقامتها الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا بسبب فيروس “كورونا”.

وكان نادي التعاون قد طلب تأجيل مباراة برسبوليس الإيراني المحددة الإثنين القادم 2 مارس المقبل في دبي نظراً للوضع الصحي في إيران بعد فيروس "كورونا" وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

يذكر بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ النادي بخطاب رسمي عن اعتذار الاتحاد الكويتي عن استضافة مباراة الإياب مع برسبوليس بسبب فيروس كورونا.

الاتحاد الآسيوي يُلمح لإلغاء دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 26 فبراير

أكد عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية أن إلغاء بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي هذا العام وارد جدًا في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا.

عبد الخالق مسعود تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية مؤكدًا أن حتى اجتماعات اللجان المختلفة في الاتحاد الآسيوي معلقة الآن ويتم التواصل بين المسؤولين عبر البريد الإلكتروني.

مضيفًا "تواصل الأعضاء في الوقت الراهن يتم عبر البريد الإلكتروني، لا يوجد توجه معين في الاتحاد القاري. اتفق الكل على أنه لن تقام بطولات أو تلعب مباريات ما لم يتم القضاء على هذا الوباء، قد تتأجل مباريات جولة أو جولتين، وإذا زاد الوضع على حده، فقد تلغى نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي".

تأجيل مباريات الوحدة وشباب الأهلي

الخميس 27 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموافقة على تأجيل مباراتي الجولة المقبلة لناديي الوحدة الإماراتي و شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا أمام كل من الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

تأجيل مباراة النصر وسباهان الإيراني

الخميس 27 فبراير

الاتحاد الآسيوي يوافق على تأجيل مباراة النصر السعودي وسباهان الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا حتى إشعار آخر والسبب فيروس كورونا.

ويأتي هذا القرار على خلفية المباريات التي تم تأجيلها خلال الأيام الماضية بالبطولة، بعد تفشي الفيروس في أكثر من دولة آسيوية.

تأجيل مباراتي الهلال والأهلي أمام باختاكور والشرطة

الجمعة 28 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات جديدة في مسابقة دوري أبطال آسيا خوفًا من فيروس "كورونا" المتفشي في مختلف الدول الآسيوية.

الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي أعلن عن تأجيل مباراتي الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي والهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي في ثالث جولات دور المجموعات.

ولم يُحدد الآسيوي موعد إقامة هذه المباريات مؤكدًا إنه سيتم تحديد موعدها لاحقًا، وذلك على خلفية تأجيل عدد كبير من المباريات في البطولة.

الاتحاد الآسيوي يُعلن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية

الجمعة 28 فبراير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء جمعيته العمومية المقررة في أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية.

وقال الآسيوي في بيان الجمعة: "قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد، والذي كان مقرراً يوم 16 أبريل 2020 في العاصمة الماليزية كوالالمبور".

وتابع: "في أعقاب التأجيل الاضطراري لاجتماعات لجنة التدقيق، واللجنة المالية، واللجنة القانونية، إلى جانب تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي، نتيجة المخاوف الصحية وقيود السفر، فقد تم الاتفاق على إقامة اجتماع الجمعية العمومية في موعد يحدد لاحقاً من قبل المكتب التنفيذي".

رابطة اللاعبين تعبر عن مخاوفها من فيروس كورونا

أصدرت رابطة اللاعبين بيانًا رسميًا تعبر عن مخاوف لاعبي كرة القدم من انتشار فيروس كورونا وتطالب بإيجاد حلول عاجلة مرحبة بتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا.

طالع البيان

العين يطلب تأجيل مباراته أمام السد في دوري أبطال آسيا

السبت 29 فبراير

أعلن نادي العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه طلب من الاتحاد الآسيوي رسميًا تأجيل مباراته أمام السد القطري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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المغرب تعلق أنشطتها الرياضية خوفًا من كورونا

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بصورة مؤقتة خوفًا من انتشار فيروس كورونا - تابع التفاصيل

هل يتأثر الدوري السعودي؟

أوضح الدكتور محمد العبد العالي؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أنه حتى الآن التجمعات الرياضية بالمملكة لا تدعو لاتخاذ أي إجراءات احترازية، مطمئنًا الجماهير، لكنه أشار إلى أن التقييم لا يزال مستمرًا. طالع تصريحاته كاملة

المتحدث باسم النصر: كورونا قادم من إيران، يجب استبعادهم من دوري أبطال آسيا

الأحد 1 مارس

طالب سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر السعودي اليوم الإثنين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد الفرق الإيرانية من بطولاته خاصة دوري أبطال آسيا ، ذلك لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل الذي ولد في الصين وبدأ ينتشر في مختلف دول العالم.

طالع تصريحاته كاملة

رسميًا - تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا حتى مايو المقبل

الإثنين 2 مارس

أسفر اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل كافة مباريات دوري الأبطال التي كان من المقرر إقامتها في شهري مارس وأبريل إلى مايو ويونيو المقبلين، بعدما طلبت عدد من الأندية تأجيل مبارياتها، خوفًا من انتشار مرض كورونا. ( طالع المواعيد الجديدة للمباريات )

احتمال تأجيل مباريات المنتخب السعودي

الثلاثاء 3 مارس

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود احتمال لعدم خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباريات خلال فترة التوقف الدولي المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى وجود اتفاق بين عددًا من الاتحاد في غرب آسيا لعدم خوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، بسبب انتشار فيروس كورونا. طالع التفاصيل

وزارة الصحة توصي بعدم لعب مباراة الترجي والزمالك بجماهير

الأربعاء 4 مارس

قالت تقارير صحفية تونسية أن وزارة الصحة التونسية توصي بعدم حضور الجماهير للمباريات المُقبلة، وبالتحديد مباراتي دوري أبطال إفريقيا التي يخوضها فريقي الترجي التونسي والنجم الساحلي على ملعب رادس.

إذاعة موزاييك التونسية أشارت بحسب مصادرها إلى وجود توصية من قبل وزارة الصحة لعدم حضور الجماهير في مباراة الترجي والزمالك، المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. طالع التفاصيل

رسميًا - الاتحاد التونسي ينفي منع الحضور الجماهيري

الأربعاء 4 مارس

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا نفى خلاله منع الحضور الجماهيري في أيٍ من المباريات المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية، ليتأكد امتلاء ملعب رادس عن آخره خلال مواجهة الترجي والزمالك. ( طالع التفاصيل )

رسميًا - إلغاء الحضور الجماهيري في كافة بطولات الإمارات

الأربعاء 4 مارس

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء، إقامة كافة المباريات المقبلة في مختلف البطولات وكافة فئاتها العمرية، على إثر انتشار مرض كورونا. ( طالع التفاصيل )

رسميًا.. إقامة المباريات في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب "كورونا"

الأربعاء 4 مارس

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي إقامة جميع المباريات في مختلف البطولات بدون حضور جماهيري خوفًا من انتشار مرض "كورونا". ( طالع التفاصيل )

الأندية السعودية تميل لإلغاء دوري أبطال آسيا

الخميس 5 مارس

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة الرباعي المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حول تأجيل البطولة بداعي تفشي فيروس "كورونا".

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن أندية الهلال، التعاون، النصر، الأهلي، تميل لإلغاء النسخة الحالية من البطولة في حالة استمرار تأجيل الجولات المُقبلة. طالع التفاصيل

”فيفا“ يبحث تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا بسبب فيروس كورونا

الخميس 5 مارس

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية اليوم الخميس إنه ”ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وقال الفيفا في بيان: ”بالنسبة للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الأولويات“. طالع التفاصيل

الشركات الراعية تمنع إلغاء دوري أبطال آسيا

الجمعة 6 مارس

أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي على صعوبة إلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا. طالع التفاصيل

بيان رسمي من الكاف بسبب انتشار "كورونا".. من المحتمل تأجيل أو إلغاء مباريات

الجمعة 6 مارس

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن خطر انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في معظم دول العالم. طالع التفاصيل

الاتحاد الجزائري قلق من فيروس كورونا

6 مارس

اتجاه نحو خوض المباريات دون جمهور في الجزائر - طالع التفاصيل

تأجيل مواجهة قطر والهند في تصفيات كأس العالم

7 مارس

قرر الاتحاد الهندي لكرة القدم عدم خوض مباراة قطر في تصفيات آسيا وكذلك كأس العالم في 2022 وذلك بسبب كورونا - راجع التفاصيل

البرازيل قلقة من كورونا وترفض اللعب أمام مصر

7 مارس

المنتخب البرازيلي الأولمبي يتراجع عن مواجهة مصر وديًا في الإمارات بسبب فيروس كورونا - راجع التفاصيل

تأجيل مواجهتي مصر أمام ماليزيا وإندونيسيا

8 مارس

كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراتي المنتخب الإماراتي أمام ماليزيا وإندونيسيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. طالع التفاصيل

الاتحاد الآسيوي يعلن عن مواعيد جديدة لاستكمال بطولة دوري الأبطال

8 مارس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، بعد قرارات تأجيل مباريات دور المجموعات. طالع التفاصيل

الفيصلي يعلن وقف العمل بنظام البصمة

8 مارس

أعلنت إدارة الفيصلي، إيقاف العمل بنظام البصمة لكافة العاملين بالنادي، بناءً على التوجيهات التي اتخذتها الدولة لمحاربة فيروس كورونا، والاكتفاء في البيان الورقي للحضور والانصراف

مصر توضح مصير الدوري في حال تفشي كورونا

8 مارس

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، أن الدوري المحلي سيسير بطريقة طبيعية وفقاً للشروط التي تسير بها المسابقة منذ بدايتها. طالع التفاصيل

رسميًا - "فيفا" يؤجل مباريات مارس ويونيو في تصفيات "آسيا" لكأس العالم

9 مارس

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن تأجيل مباريات شهري مارس ويونيو في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. طالع التفاصيل

الهلال يتخذ قرار جديد بشأن كورونا

10 مارس

اتخذت إدارة نادي الهلال أولى القرارات الرسمية للحفاظ على سلامة اللاعبين والموظفين الإداريين بالنادي على خلفية تفشي فيروس كورونا في المنطقة مؤخرًا.

عبدالله الحنيان الإعلامي المُقرب من نادي الهلال كتب عبر حسابه في تويتر قائلاً : "إدارة الهلال ألغت جهاز البصمة لتسجيل حضور اللاعبين والموظفين". طالع التفاصيل

قرارات جديدة من وزارة الشباب والرياضة بمصر

10 مارس

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية العديد من القرارات الجديدة كخطوة احترازية خوفًا من تفشي فيروس كورونا مؤخرًا، عقب ظهوره في العديد من الدول. طالع التفاصيل

تأجيل السوبر التونسي

10 مارس

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بيانًا أكد فيه تأجيل مباراة كأس السوبر بين الترجي الرياضي والصفاقسي لموعد لاحق.

مباريات الدوري المصري بدون جماهير

10 مارس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بدون جماهير خوفًا من تفشي فيروس "كورونا".

وقال بيان الاتحاد المصري : " حفاظًا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن". طالع التفاصيل

اللجنة الأولمبية المصرية: لا داعٍ لإيقاف النشاط الرياضي

10 مارس

نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، إيقاف النشاط الرياضي في مصر، على إثر تطورات انتشار مرض كورونا، مؤكدةً أن هناك تواصل دائم مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. (طالع نص بيان اللجنة الأولمبية)

تعليمات الاتحاد العربي في نصف نهائي كأس محمد السادس

10 مارس

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدة تعليمات بشأن مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على إثر انتشار مرض كورونا في العالم. (طالع التعليمات)

منافس مصر - كينيا تمنع سفر بعثاتها خارج البلاد بسبب كورونا

10 مارس

أصدرت وزارة الشباب والرياضة الكينية اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا تعلن خلاله منع سفر أي من بعثاتها خارج البلاد، خوفًا من تفشي مرض كورونا. (طالع التفاصيل)

كورونا يجبر الدوري السعودي على تغيير بروتوكوله

10 مارس

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير البروتوكول المعتاد عليه قبل بداية المباريات، خوفًا من تفشي مرض كورونا، إذ اتخذت ثلاثة قرارات جديدة. (طالع التفاصيل)

رسميًا - الكاف يكشف موقفه من استمرار بطولاته والحضور الجماهيري في مواجهة "كورونا"

11 مارس

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا، يعلن فيه استكمال بطولاته بشكل طبيعي، واحتمالية إقامة اللقاء بدون جماهير. (طالع التفاصيل)

إيقاف النشاط الرياضي في عمان

12 مارس

اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا تقرر إيقاف جميع الفعاليات الرياضية في سلطنة عمان.

إيقاف النشاط الرياضي في الأردن

13 مارس

قرر الاتحاد الأردني، اليوم الخميس، تعليق كافة أنشطته الرياضية لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا.

كورونا يُحدد حكام مواجهتي الأهلي والنصر وديربي الرياض

13 مارس

كشفت تقارير صحفية سعودية مُقربة من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاستقرار على حكام مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي قررت الإبقاء على طاقمي حكام أجانب من حكام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي انتهى أمس لإدارة مباريات الكأس. التفاصيل هنا

عبد الله عطيف يُقدم موعد عودته من إسبانيا إلى السعودية

13 مارس

قرر عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، تقديم موعد عودته من إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عبد الله عطيف سيخضع إلى فحص على جرح ركبته الناتج من الجراحة التي أجراها اليوم الجمعة، سيغادر بعدها مدينة برشلونة الإسبانية، متوجهًا إلى إمارة دبي الإماراتية، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. اقرأ التفاصيل

ماذا يفعل "الكاف"؟.. اكتشاف حالة "كورونا" لدى منافس مصر في تصفيات إفريقيا

13 مارس

أعلن وزير الصحة الكيني كاجوي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كينيا خلال الساعات الأخيرة.(طالع التفاصيل)

رسميًا - تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب "كورونا"

13 مارس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون. (طالع التفاصيل)

تقارير: المغرب تدرس الانسحاب من أمم إفريقيا للمحليين بسبب كورونا

13 مارس

طلب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا يوم الإثنين المقبل، من أجل حسم ملف انسحاب منتخب المغرب من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشة مصير منتخب المغرب الذي سيشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام في الكاميرون. اقرأ التفاصيل

اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي في السعودية

14 مارس

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي في المملكة على غرار العديد من الدوريات خوفًا من تفشي فيروس كورونا. طالع التفاصيل

إيقاف النشاط الرياضي في المغرب

14 مارس

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف النشاط الرياضي بشكل رسمي في المملكة المغربية خوفًا من تفشي فيروس كورونا. طالع التفاصيل

تأجيل مباراة الرجاء والإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية

14 مارس

أعلن الرجاء المغربي تجميد النشاط الكروي في النادي بعد قرار الاتحاد المغربي تجميد نشاط كرة القدم في البلاد، وبهذا أجلت مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء والإسماعيلي التي كانت مقررة غدًا لإشعار آخر. طالع التفاصيل

رسميًا | تعليق النشاط الرياضي في السعودية

14 مارس

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. طالع التفاصيل

رسميًا - الدوري المصري مستمر

14 مارس

أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية عدم وجود ما يدعو لإيقاف النشاط الرياضي في مصر، مشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس. (طالع نص البيان)

8 قرارات احترازية بالدوري المصري

14 مارس

أصدرت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، ثمانية قرارات احترازية للوقاية من فيروس كورونا في ظل الإصرار على استكمال النشاط الكروي في البلاد. (طالع القرارات)

رسميًا - إيقاف النشاط الرياضي في سلطنة عمان

14 مارس

أصدرت وزارة الشؤون الرياضية العمانية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله وقف وتجميد كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

رسميًا - إيقاف الدوري المصري

14 مارس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، تعليق المباريات في مختلف المسابقات لفترة مؤقتة، على إثر تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

رسميًا - إيقاف الدوري القطري

14 مارس

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية المحلية لفترة مؤقتة، على إثر تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم. (طالع التفاصيل)

رسميًا - الدوري الإمارات مستمر

14 مارس

في بيان رسمي أعلنت رابطة المحترفين استمرار منافسات دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عامًا، حسب المواعيد المحددة في جداول المسابقات. (طالع البيان)

رسميًا - صمود الإمارات أمام كورونا لم يستمر كثيرًا

15 مارس

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد، إيقاف النشاط في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا، على خلفية تأثير انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم. (طالع التفاصيل)

عبدالله عطيف يدخل الحجر الصحي

15 مارس

وصل عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، اليوم الأحد إلى أراضي المملكة قادمًا من إسبانيا بعدما أجرى عملية جراحية، ليدخل على الفور إلى الحجز المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة. (طالع التفاصيل)

الجزائر تعلق النشاط الرياضي بسبب كورونا

15 مارس

قررت وزارة الرياضة الجزائرية، تعليق النشاط الرياضي حتى الخامس من شهر أبريل المقبلة. اقرأ التفاصيل

قائد الوداد المغربي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

15 مارس

نفى إبراهيم النقاش قائد نادي الوداد البيضاوي المغربي، كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا. اقرأ التفاصيل

رسميًا - إيقاف النشاط الرياضي في السودان بسبب كورونا

16 مارس

اتخذ المجلس الأعلى للشباب والرياضة في السودان، إيقاف النشاط الرياضي لمدة شهر من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: قد يتم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ولن تنقل

16 مارس

تحدث هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن مصير الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

جوليانو يوجه رسالة مهمة إلى الجماهير بشأن فيروس كورونا

16 مارس

أكد البرازيلي جوليانو لاعب فريق نادي النصر، على أن فيروس كورونا أصبح قريبًا من الجميع، مطالبًا الجماهير بضرورة الحذر ومساعدة كبار السن. اقرًا التفاصيل

الاتحاد التونسي يؤجل النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بسبب كورونا

16 مارس

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تأجيل النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، عبر بيان رسمي نشره. اقرأ التفاصيل

رسميًا - تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين

17 مارس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، إلى أجل غير مسمى، على إثر انتشار فيروس كورونا في العالم (طالع التفاصيل)

بعد أزارو - حميد أحداد ينضم لمبادرة متضرري كورونا

17 مارس

أعلن حميد أحداد؛ مهاجم الرجاء المغربي، دعمه للأسر المتضررة من توابع انتشار فيروس كورونا، لينضم إلى مواطنه وليد أزارو؛ محترف الاتفاق السعودي. (طالع التفاصيل)

عبد الرزاق حمدالله يتكفل برعاية ألف أسرة مغربية

17 مارس

سار عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر على خُطى مواطنيه، وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق وحميد أحداد مهاجم الزمالك المعار إلى الرجاء، وتبرع برعاية ألف أسرة مغربية لمساعدتهم على الصمود في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). (طالع التفاصيل)

وكيله: مفاوضات الزمالك وبن عيادة توقفت بسبب فيروس كورونا

17 مارس

تحدث فيصل عبيد وكيل اللاعب حسين بن عيادة، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعبه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.(طالع التفاصيل)

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، تجميد النشاط الرياضي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال بيانًا رسميًا أصدره اليوم الأربعاء. اقرأ التفاصيل

قبل استضافة النهائي الإفريقي – الكاميرون تجمد النشاط الرياضي بسبب كورونا

17 مارس

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن تجميد النشاط الكروي والدوريات، بعد الإعلان عن إصابة 4 حالات بفيروس كورونا، من أجل الحد من انتشاره. اقرأ التفاصيل

الجامعة المغربية تتبرع لصندوق مكافحة "كورونا" بـ10 ملايين درهم

17 مارس

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التبرع بمبلغ مالي لصندوق مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

سعد سمير يتكفل بـ20 أسرة ويتحدى نجوم الأهلي والزمالك من أجل مواجهة كورونا

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بدأ سعد سمير مدافع الأهلي المصري حملة تحدي فيروس كورونا، بأعمال الخير، والتكفل بعدد من الأسر المتضررة بعد تفشي الوباء.(طالع التفاصيل)

وزير الرياضة المصري السابق يقدم اعتذار بسبب محمد صلاح و"كورونا"

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أوضح خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري السابق، الخطأ الذي وقع به بشأن تبرع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.(طالع التفاصيل)