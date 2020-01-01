الجزائر تعلق النشاط الرياضي بسبب كورونا

تعليق النشاط الرياضي في الجزائر بسبب فيروس كورونا.

قررت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الأحد، تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد، بداية من غدٍ الإثنين، وحتى الخامس من أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية بيانًا رسميًا اليوم الأحد، تقر خلاله العديد من الإجراءات التي تشمل غلق المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية والترفيهية إلى الخامس من أبريل.

كما قررت وزارة الشباب والرياضة تأجيل كل المنافسات الرياضية "البطولات الرياضية، والدورات والكؤوس"، في جميع الألعاب والتخصصات.

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واستثنت الوزارة من هذه الإجراءات، الرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020، والرياضيين المرتبطين بدورات تأهيلية إلى الأولمبياد، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية، وأيضًا المصالح المختصة بالوزارة.

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وتم منع التنقلات بين دور الشباب، مع تأجيل كل النشاطات والتظاهرات الشبابية، والمهرجانات واللقاءات والمعارض والصالونات على المستوى المحلي والوطني.

الوزارة أشارت خلال بيانها إلى أن تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق، وكل الجمعيات العمومية للاتحادات والجمعيات الرياضية.