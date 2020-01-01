ماذا يفعل "الكاف"؟.. اكتشاف حالة "كورونا" لدى منافس مصر في تصفيات إفريقيا

فيروس كورونا يهدد منافسات كرة القدم في جميع أنحاء العالم

خرج الاتحاد الإفريقي منذ أيام أن ليس هناك حتى الآن تأجيل لأي بطولة من بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

فيروس كورونا بدأ في الانتشار خلال الساعات الأخيرة، في أكثر من دولة مما يثير قلق العالم أجمع حول انتقال الفيروس إلى بلادهم.

وأعلن وزير الصحة الكيني كاجوي، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كينيا خلال الساعات الأخيرة.

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وأشار وزير الصحة إلى الحالة أنها قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم خضوعه للتحاليل اللازمة وجاءت إيجابية.

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ويتواجد المنتخب الكيني في نفس مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وبذلك قد يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا بشأن هذا.

ومن المقرر إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون نهاية الشهر الجاري.