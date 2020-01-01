وزارة الشباب والرياضة بمصر تًصدر حزمة قرارات خوفًا من تفشي "كورونا"

تسبب فيروس كورونا في التأثير على كرة القدم بشكل عام، وكذلك تأجيل العديد من الأحداث الرياضية سواء عالميًا أو في المنطقة العربية

أصدرت وزارة الشباب والرياضية المصرية العديد من القرارات الجديدة كخطوة احترازية خوفًا من تفشي فيروس كورونا مؤخرًا، عقب ظهوره في العديد من الدول.

وتسبب فيروس كورونا في التأثير على كرة القدم بشكل عام، وكذلك تأجيل العديد من الأحداث الرياضية سواء عالميًا أو في المنطقة العربية.

البيان الرسمي من وزارة الشباب والرياضة جاء كما يلي :

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"أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:

• ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

• وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.

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• التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

• التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها".