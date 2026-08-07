أين يمكنني شراء تذاكر مباريات المغرب في كأس العالم 2026؟

لدى الجماهير عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربي عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، طرق الدفع، ونوعية التذاكر المتاحة. لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وإنشاء حساب، ومن ثم تسجيل الدخول للتحقق من توافر التذاكر في كل مرحلة.

هل يمكنني شراء تذاكر مباريات المغرب عبر منصات إعادة البيع؟

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع والتبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الرسمي لـ FIFA. كما ستتوفر تذاكر كأس العالم أيضاً عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.

هل ستكون هناك فرصة لشراء تذاكر مباريات المغرب مباشرة من الملعب؟

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026. لن تكون هناك أي عمليات بيع مباشرة عبر نوافذ التذاكر في الملاعب (Over-the-counter). تظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة والنهائية لشراء التذاكر.

من هو الهداف التاريخي للمغرب في نهائيات كأس العالم؟