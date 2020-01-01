بسبب كورونا.. البرازيل تعلن إلغاء وديتها أمام مصر

البرازيل تلغي الودية الاستعدادية للأولمبياد أمام مصر خوفًا من كورونا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رسميًا إلغاء اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يجمع بين منتخب السامبا الأولمبي ومنتخب مصر الأولمبي.

وكان اللقاء سيقام في الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الشهر وذلك ضمن استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووفقًا لما قاله المنسق العام للمنتخبات البرازيلية برانكو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المباراة ستلغى خوفًا من فيروس كورونا.

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وأضاف: "المخاوف من انتشار فيروس كورونا أدت إلى إلغاء اللقاء الودي، كان من المقرر أن نقيم معسكرًا في شهر مارس في دولة الإمارات العربية المتحدة"

وتابع: "خلال معسكر الإمارات كنا سنخوض مباراتين وديتين أمام مصر وكوريا الجنوبية، ولكن في الوقت الحالي هذا لم يصبح متاحًا"

وأردف: "في الوقت الحالي الاتحاد البرازيلي يعمل من أجل إعادة جدولة الاستعدادات لأولمبياد طوكيو وذلك بعد تغيير الخطط بناء على المخاوف من فيروس كورونا"

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يذكر أن المنتخب البرازيلي جاء في وصافة أمريكا الجنوبية، بينما فاز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ليتأهل كلاهما إلى دورة الألعاب الأولمبية.