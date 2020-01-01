قائد الوداد المغربي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

إبراهيم النقاش يتحدث عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

انتشرت أخبار مؤخرًا، حول إصابة إبراهيم النقاش، قائد فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، بفيروس كورونا المستجد، ودخوله العزل الصحي.

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النقاش قال خلال تصريحات لجريدة "المنتخب" المغربية: "كل ما يقال هو مجرد شائعات، تسببت في الضرر لعائلتي، وهو ما دفعني لسرعة نفي تلك الأخبار".

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قائد الوداد تابع: "تلقيت اتصالات هاتفية عديدة خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على صحتي، لأخبر الجميع بأن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة".

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يأتي ذلك قبل مواجهة مهمة للوداد أمام الأهلي في نصف النهائي، حيث سيستضيفه مساء يوم 1 أو 2 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 أو 8 من نفس الشهر.

ونجح الأهلي في الصعود إلى نصف النهائي، بعد التغلب على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما نجح الوداد في الصعود بعد التغلب على النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.