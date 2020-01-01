المتحدث باسم النصر: كورونا قادم من إيران، يجب استبعادهم من دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي أجل مباريات دور المجموعات من البطولة

طالب سعود الصرامي المتحدي باسم نادي النصر السعودي اليوم الإثنين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد الفرق الإيرانية من بطولاته خاصة دوري أبطال آسيا ، ذلك لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل الذي ولد في الصين وبدأ ينتشر في مختلف دول العالم.

النصر نجح في حصد 4 نقاط من أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا وكان من المفترض أن يلعب ضد سباهان الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، لكن الاتحاد الآسيوي اتخذ قرارًا بتأجيل جميع المباريات إلى شهري مايو ويونيو ضمن الإجراءات الدولية للتصدي لفيروس كورونا.

فيديو | شاهد كيف احتفل فيتوريا ونجوم النصر بمولودة حمد المنصور

المزيد من الفرق

الصرامي تحدث عبر برنامج الديوانية المذاع على القنوات الرياضية السعودية قائلًا "الأندية متضررة كثيرًا من تأجيل دوري أبطال آسيا، الاتحاد الآسيوي بحاجة لاتخاذ قرارات جريئة وقوية".

"مثلًا، لماذا لا يتم استبعاد الفرق الإيرانية بعدما ثبت أن فيروس كورونا قادم من إيران؟".

"استمرار اللعب في البطولة حتى أغسطس وسبتمبر القادمين في السعودية والدول الخليجية يعني أننا سنلغي الإجازات للاعبين، هذا بجانب مشكلة عقود اللاعبين التي قد تنتهي قبل استكمال البطولة".