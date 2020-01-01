رسميًا - إلغاء الحضور الجماهيري في كافة بطولات الإمارات

كورونا يهدد دوريات العالم

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا اليوم الأربعاء، إقامة كافة المباريات المقبلة في مختلف البطولات وكافة فئاتها العمرية، على إثر انتشار مرض كورونا.

انتشار كورونا في كثير من بلدان العالم أثر على دوريات مختلفة، منها الدوري الإيطالي الذي تقام مباريات حاليًا دون جماهير أيضًا، والمغرب التي أعلنت تعليق النشاط الرياضي لحين إشعار آخر.

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وجاء نص بيان الاتحاد الإماراتي كالتالي: "يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم COVID 19 والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع.

"وانطلاقًا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها (كأس رئيس الدولة / دوري الدرجة الأولى / دوري الدرجة الثانية / مسابقات المراحل السنية / مسابقات كرة الصالات / الكرة الشاطئية / مسابقات السيدات) بدون حضور الجماهير اعتبارًا من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية".

واختتم: "يدعو اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة بالتقيد بالقرار حفاظًا على سلامة الجميع".

الإمارات هي البلد الخليج الأول الذي يعلن إقامة مبارياته دون حضور جماهيري، في حين أعلنت الكويت تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين، لحين تقييم الأوضاع.

الاتحاد الآسيوي كذلك أعلن تأجيل كافة مباريات دوري الأبطال التي كانت من المقرر إقامتها في شهري مارس وأبريل، لتقام في مايو ويونيو.