عبد الله عطيف يقدم موعد عودته إلى الرياض بسبب فيروس كورونا

لاعب وسط الهلال سيعود إلى السعودية مبكرًا، بسبب فيروس كورونا المنتشر في إسبانيا.

قرر عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، تقديم موعد عودته من إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، في عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا.

عطيف متواجد في إسبانيا، بعد إجراء جراحة، بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي بالركبة ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر قادمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عبد الله عطيف سيخضع إلى فحص على جرح ركبته الناتج من الجراحة التي أجراها اليوم الجمعة، سيغادر بعدها مدينة برشلونة الإسبانية، متوجهًا إلى إمارة دبي الإماراتية، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض.

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لاعب وسط الهلال سيأتي عبر رحلات الإجلاء المستثناة من القرار السعودي بتعليق السفر إلى عدة دول من بينها الإمارات بسبب فيروس كورونا.

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سفر عبد الله عطيف من إسبانيا إلى دبي، قد يؤجل إلى يوم الإثنين المقبل، بناء على نتيجة الفحص، وهو ما سيتحكم إذا كان سيعاد بعد غدٍ الأحد أم لا.

المملكة العربية السعودية علقت السفر من وإلى العديد من الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا، من ضمنها إسبانيا، المتواجد بها عطيف حاليًا.