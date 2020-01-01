وزير الرياضة المصري السابق يقدم اعتذار بسبب محمد صلاح و"كورونا"

كورونا يضرب الرياضة في جميع أنحاء العالم

أوضح خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري السابق، الخطأ الذي وقع به بشأن تبرع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرً حول تبرع محمد صلاح بمبلغ مالي ضخم، للتصدي لتفشي فيروس كورونا خلال الأيام الجارية.

ووجه عبدالعزيز منذ أيام الشكر لمحمد صلاح بعد انتشار هذه التقارير، ولكن اتضح بعد ذلك أن لاعب ليفربول لم يقدم مساعدات حتى هذه الساعة.

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وقال عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء كورونا ".

وأردف وزير الشباب والرياضة المصري السابق: "حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح، إعتذارى" مشيرًا إلى محاولته للتأكد من الأنباء التي ترددت مؤخرًا.

ما قدمه الكابتن محمد صلاح من أعمال الخير لأبناء وطنه على مدار سنوات هو ما دفعنى لتكرار شكره دون تردد على ما قرأته منذ أيام وفى عدة جهات عن تبرعه للتصدي لوباء " كورونا " . حاولت التواصل للتأكد ولم أنجح . إعتذارى . — Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) March 18, 2020

وتسعى دول إفريقيا في الوقت الحالي السيطرة على الموقف بشأن فيروس كورونا، بعد انتشاره في أوروبا وآسيا بشكل واسع.