عبد الرزاق حمدالله يتكفل برعاية ألف أسرة مغربية

المهاجم المغربي سار على درب مواطنيه أزارو وأحداد

سار عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر على خُطى مواطنيه، وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق وحميد أحداد مهاجم الزمالك المعار إلى الرجاء، وتبرع برعاية ألف أسرة مغربية لمساعدتهم على الصمود في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

العالم أجمع يتعرض حاليًا لمحنة صعبة بانتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وغزا مختلف دول العالم، وقد أدى ذلك لعزل جُل مدن العالم وبقاء المواطنين في منازلهم بهدف التصدي لذلك الفيروس القاتل.

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وكان أزارو قد أعلن يوم أمس تخصيصه مبلغًا ماليًا لمساعدة 4 عائلات محتاجة ولا تجد من يُعيلها في ظل الإرشادات الحكومية بالبقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا، وقد طالب المشاهير في شتى المجالات بالسير على هذا النهج.

وسار أحداد على هذا النهج بالفعل وأعلن اليوم تخصيص جزء من راتبه لمساعدة العائلات التي تأثرت سلبيًا بقرار البقاء في المنزل، والتي لا تستطيع توفير قوت يومها سوى بالخروج للعمل.

مهاجم النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر تكفله برعاية ألف أسرة تضامنًا مع إخوانه في المغرب، ودعا الجميع لتوخي الحيطة والحذر.