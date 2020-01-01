تأجيل مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية بسبب فيروس كورونا

لقاء نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لن يُلعب غدًا

أعلن نادي الرجاء المغربي إيقاف نشاطه الكروي بدءًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، ذلك بعد قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم تجميد أنشطة كرة القدم في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

فيروس كورونا الذي وُلد في الصين ومن ثم بدأ غزو مختلف دول العالم ترك أثره السلبي بقوة على كرة القدم، إذ جُمد النشاط الكروي في العديد من الدول وأبرزها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فيما تُلعب المباريات في عدة دول مثل الإمارات ومصر والسعودية دون جماهير.

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وكان من المفترض أن تُقام غدًا في المغرب مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء والإسماعيلي، لكن تم تأجيل اللقاء بعد تلك الإجراءات في المغرب.

وأعلن الرجاء عبر موقعه الرسمي تجميد نشاطه الكروي عبر بيان جاء فيه "تطبيقًا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة، قرر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي توقيف أنشطة مدرسة كرة القدم ابتداءً من يوم السبت 14 مارس 2020 إلى أجل غير مسمى".

وأضاف النادي في بيان آخر أنه قرر تعليق أنشطة الفريق الاول للنادي و تسريح اللاعبين الى اجل غير مسمى، وكذلك تعليق الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية للنادي، وتنظيم حملة تحسيسية للاعبي الفريق الاول و لاعبي مختلف الفئات و كذلك جميع موظفي الادارة.

وكانت بعثة الإسماعيلي قد وصلت المغرب بالفعل، وأجرى الفريق يوم أمس تدريبًا في الدار البيضاء استعدادًا للمباراة التي تأهل لها عقب تخطيه عقبة مواطنه الاتحاد في ربع النهائي.

فريق الدراويش كان قد حسم لقاء الذهاب لصالحه في الإسماعيلية بهدف دون رد أحرزه لاعبه الجديد فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.