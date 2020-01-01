إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

كورونا يسجل الحالة الثانية في الوسط الرياضي السعودي

سجل الوسط الرياضي السعودي أول حالة إصابة للاعب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أول حالة بين مسؤوليه قبل أيام.

حاتم المسحل؛ نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، أول حالة إصابة بين مسؤولي الأندية السعودية، حيث عاد مؤخرًا من العاصمة البريطانية "لندن"، وبعد ظهور أعراض الفيروس المستجد عليه، ثبتت إيجابية الفحوصات الطبية التي أجراها.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن هاشم الهاشم، صاحب الـ19 عامًا، لاعب شباب كرة القدم بنادي الهدى في محافظة القطيف هو أول حالة إصابة للاعب بالمملكة، حيث أثبت الفحص الثاني والنهائي إيجابية العينة التي أُخذت منه، لتتأكد إصابته بكورونا، ومن المقرر أن يتلقى العلاج في مستشفى القطيف المركزي.

وأوضحت الصحيفة أن الهاشم أصيب بالفيروس عن طريق مصاب، خالط والدته المصابة في بلدة تاروت، مشيرة إلى أنه قبل ثلاثة أيام تواصلت وزارة الصحة مع اللاعب بناءً على الأسماء التي أدلى بها المصابون، لكن اللاعب أكد أن أعراض الفيروس لم تظهر عليه، كونه يمتلك مناعة قوية.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، كانت قد أعلنت في منتصف مارس الجاري تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، لمواجهة كورونا، بجانب إيقاف تدريبات الأندية لفترة مؤقتة، وإطلاق حملة "تمرن بالبيت"، لتشجيع اللاعبين على مواصلة المران بمنازلهم، للحفاظ على لياقتهم البدنية.