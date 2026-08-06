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دوري أبطال أوروبا

نظرة عامة على دوري أبطال أوروبا

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"اختفى ولا يملك فرصة للكرة الذهبية".. أسطورة آرسنال يُحبط كين بعد كأس عالم تاريخي!

أحبط أسطورة كرة القدم الفرنسية والدوري الإنجليزي الممتاز، إيمانويل بيتي، آمال هاري كين في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بشكل قاسٍ، مدعياً أن المهاجم «اختفى» عندما واجهت فريقه ومنتخب بلاده أوقاتاً عصيبة. ورأى لاعب الوسط السابق أنه على الرغم من الإحصائيات التهديفية الهائلة التي سجلها كين في ألمانيا، فإن فشله في الظهور بمستوى متميز في المباريات الحاسمة بنظام خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026 يجعله متخلفاً عن نخبة لاعبي أوروبا.

هاري كينإنجلترا
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دوري أبطال أوروبا، المباريات والنتائج

الثلاثاء، 14 أبريل
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
انتهت
المجموع 6 - 4
الاثنين، 27 أبريل
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
5
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
4
انتهت
الثلاثاء، 28 أبريل
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الاثنين، 4 مايو
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
المجموع 2 - 1
الثلاثاء، 5 مايو
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
1
انتهت
المجموع 5 - 6
الجمعة، 29 مايو
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
بي إس جي
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
ضربة جزاء 4 - 3
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1آرسنال crestآرسنال88002341924
ف
ف
ف
ف
ف
2بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ87012281421
ف
ف
ف
خ
ف
3ليفربول crestليفربول86022081218
ف
ف
ف
خ
ف
4توتنهام هوتسبير crestتوتنهام هوتسبير85211771017
ف
ف
ف
خ
ف
5برشلونة crestبرشلونة85122214816
ف
ف
ف
خ
ت
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