"اختفى ولا يملك فرصة للكرة الذهبية".. أسطورة آرسنال يُحبط كين بعد كأس عالم تاريخي!

أحبط أسطورة كرة القدم الفرنسية والدوري الإنجليزي الممتاز، إيمانويل بيتي، آمال هاري كين في الفوز بجائزة الكرة الذهبية بشكل قاسٍ، مدعياً أن المهاجم «اختفى» عندما واجهت فريقه ومنتخب بلاده أوقاتاً عصيبة. ورأى لاعب الوسط السابق أنه على الرغم من الإحصائيات التهديفية الهائلة التي سجلها كين في ألمانيا، فإن فشله في الظهور بمستوى متميز في المباريات الحاسمة بنظام خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026 يجعله متخلفاً عن نخبة لاعبي أوروبا.