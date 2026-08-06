دوري أبطال أوروبا
نظرة عامة على دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا، المباريات والنتائج
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الثلاثاء، 14 أبريل
الاثنين، 27 أبريل
الثلاثاء، 28 أبريل
الاثنين، 4 مايو
الجمعة، 29 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|آرسنال
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|بايرن ميونخ
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|ليفربول
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|توتنهام هوتسبير
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|برشلونة
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16
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