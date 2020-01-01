الاتحاد العماني يعلن تجميد النشاط الرياضي بسبب كورونا

بعد قرار وزارة الرياضة العمانية، اتحاد كرة القدم يوقف النشاط الكروي.

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، تجميد النشاط الرياضي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال بيانًا رسميًا أصدره اليوم الأربعاء.

الاتحاد العماني قرر تعليق الموسم الكروي الحالي، في بطولات "كأس السلطان المعظم، دوري عمانتل، دوري الدرجة الأولى" حتى شهر ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد العماني إلغاء مسابقة كأس الاتحاد للموسم الحالي، ودوريات المراحل السنية مع تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الجهات المعنية، بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول الجوانب القانونية والفنية على حد سواء، بما لا يتعارض مع توجيهات الحكومة.

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وأكد الاتحاد العماني، على أن هذه القرارات تأتي من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وإدارات الأندية وكل الجماهير العمانية ومتابعي كرة القدم بالسلطنة.

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ويأتي قرار الاتحاد العماني تماشيًا مع وتنفيذًا لقرار اللجنة العاليا المكلفة ببحث آلية التعامل ومع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الرياضة العمانية، قد أعلنت عن تجميد النشاط الرياضي منذ 4 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا.