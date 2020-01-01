الاتحاد الآسيوي يكشف موقفه من تأجيل مباريات دوري الأبطال.. واجتماع لاتخاذ القرارات

النصر والتعاون طالبا تأجيل مباراتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات

تحدث إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موقف مجلس الإدارة من تأثير فيروس كورونا على مباريات دوري أبطال آسيا.

وطالب التعاون السعودي مؤخرًا بتأجيل مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران وتسجيل بعض حالات الوفاة.

وأشارت بعض التقارير إلى إمكانية تأجيل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا المقرر لها بداية الشهر المقبل.

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وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: "لم يتم المناقشة من قبل مجلس الإدارة بشأن تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا وظهوره مؤخرًا في الإمارات".

وأضاف الأمين العام لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي: "بالفعل الوضع صعب للغاية بعد الحالات التي ظهرت في إيران مصابة بفيروس كورونا، وقد يتم تأجيل المباريات المقبلة خوفًا على سلامة اللاعبين".

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وتابع القاسم: "النصر والتعاون طالبا بتأجيل المباراتين ونحن ندعمهما في ذلك وسيتم الإعلان اليوم وهناك تفهم كامل لموقف الأندية".

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن هناك اجتماع مرتقب للاتحاد الآسيوي من أجل اتخاذ القرارات بشأن مباريات دوري أبطال آسيا.