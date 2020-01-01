مقترح لتأجيل مباريات المنتخب السعودي بسبب كورونا

كان من المُقرر أن يخوض الأخضر 4 مباريات في التصفيات خلال الفترة المُقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود احتمال لعدم خوض المنتخب السعودي الاول لكرة القدم مباريات خلال فترة التوقف الدولي المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" أشارت إلى وجود اتفاق بين عددًا من الاتحاد في غرب آسيا لعدم خوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المُقرر أن يخوض الأخضر 4 مباريات في التصفيات خلال الفترة المُقبلة، أمام اليمن وسنغافورة في مارس الجاري، وفلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل.

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وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتم طرح الطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتجنب أي أزمات خلال الفترة المُقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الاتحادات ستعرض أيضًا مقترح تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، خلال الاجتماع الطارئ الذي سيُعقد في مدينة دبي الإماراتية السبت المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباريات الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا، لحيث الاجتماع وتحديد موقف باقي المباريات.

ثلاثي الغربية عُقدة النصر وكورونا يؤجل مباريات الأخضر - عناوين الصحف السعودية 3 مارس

يُذكر أن دول شرق آسيا قد اجتمعت أمس للتباحث في موضوع مباريات دوري أبطال آسيا 2020 والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.