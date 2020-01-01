رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: قد يتم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ولن تنقل

فيروس كورونا يهدد إقامة الأولمبياد في موعدها

تحدث هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن مصير الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرًا.

فيروس كورونا ضرب جميع الرياضات حول العالم، وقام بتأجيل الكثير من بطولات كرة القدم خوفًا من تفشي الفيروس بين المشاركين في جميع المجالات.

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية: "أولمبياد طوكيو قد لا تقام في موعدها المحدد بسبب فيروس كورونا، من المحتمل أن تتأخر لمدة شهر أو اثنين".

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وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: "سيتم تأجيل التصفيات المؤهلة للاولمبياد في بعض الرياضات، بذلك سيتم تحريك البطولة بشكل تلقائي".

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وأردف حطب خلال تصريحاته: "من المحتمل أن يتم تأجيل البطولة لمدة معينة ولكن نقلها إلى بلد أخر، مستحيل، اليابان قامت بالتجهيز لها بميزانية ضخمة للغاية".

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في البطولة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية للشباب 2019 والتي أقيمت على الأراضي المصرية في نوفمبر الماضي.