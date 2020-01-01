30 دعوة ومنع الجمهور - تعليمات الاتحاد العربي لنصف نهائي كأس محمد السادس

الإسماعيلي والرجاء والاتحاد والشباب في نصف النهائي

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عدة تعليمات بشأن مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على إثر انتشار مرض كورونا في العالم.

نصف النهائي من المقرر أن يقام يومي 15 و16 من مارس الجاري، والإياب في 5 و18 إبريل المقبل، إذ يجمع الرجاء المغربي بالإسماعيلي المصري، واتحاد جدة بالشباب السعودي.

هل تتأثر مباريات البطولة العربية بفيروس كورونا؟ آل الشيخ يُجيب

المزيد من الفرق

وجاءت تعليمات الاتحاد العربي كالتالي:

- تلعب مباريات دور الأربعة من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون جمهور.

- على النادي المستضيف استقبال النادي الضيف وجميع الرسميين من الاتحاد العربي (مراقبين - منسقين - حكام - مشرفين).

- الالتزام بالأعداد المخصص للجلوس في دكة الاحتياط (10) إداريين، (7) لاعبين.

- يسمح لكل ناد بدعوة عدد 10 أشخاص من أعضائه للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يحق للاتحاد العربي لكرة القدم دعوة 10 أشخاص للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يحق للاتحاد المحلي دعوة 10 أشخاص للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يصرح لكل مؤسسة صحفية، صحفي واحد في الأماكن المخصصة للإعلاميين.

- يصرح لمصوري القناة الناقلة (أبو ظبي الرياضية) فقط بالدخول للاستاد.

- يسمح فقط لمصور واحد من كل نادي ومصور الاتحاد العربي لكرة القدم بالدخول.

- يصرح بالدخول فقط للفنيين الخاصين بإنتاج المباراة المكلفين من قبل القناة الناقلة.

- دخولي حاملي الشعارات الخاصة بالبطولة.

- يحدد عدد الأطفال ملتقطي الكرات بـ 10 أطفال فقط بجانب المشرف الخاص بهم.

- يحق للحكم تأخير بدء المباراة في حال وجود جماهير بالمدرجات من غير المذكورين أعلاه، ويتحمل النادي المستضيف التبعات المترتبة على ذلك.

- في حال لم يلتزم النادي المستضيف بكل ما ذكر أعلاه يحال الأمر للجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ إجراءات صارمة مع مضاعفة الغرامات المالية وقد تصل لخسارة الفريق نتيجة المباراة.

- يحق للجنة الانضباط الرجوع لفيديو المباراة كوثيقة ثبوتية لمثل هذه الحالات.