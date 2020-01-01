بعد التأجيلات - الاتحاد الآسيوي يعلن المواعيد الجديدة لمباريات دوري الأبطال حتى النهائي

كورونا تسبب في إرباك حسابات الاتحاد الآسيوي

عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا في العاصمة الماليزية "كوالامبور"، لدراسة مصير دوري أبطال آسيا 2020، بعد انتشار مرض كورونا في عدد من الدول.

الاتحاد الآسيوي كان قد قرر تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بناءً على طلب عدد من الأندية، والتي كان من المقرر أن تقام اليوم وغدًا الثلاثاء.

واتفقت جميع ممثلي الاتحاد الأعضاء على تمديد مواعيد أدوار خروج المغلوب، لإتاحة الفرصة لاستكمال مباريات دور المجموعات بحسب ظروف كل بلد.

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وتم الاتفاق على أن تقام مباريات الجولة الثالثة من المجموعات، التي لن تتمكن من أن تقام في مارس أو إبريل، يومي 19 و20 مايو المقبل، على أن تكون الجولة الرابعة في يومي 26 و27 مايو، والخامسة في 16 و17 يونيو، وأخيرًا الجولة السادسة يومي 23 و24 يونيو.

ومنح الاتحاد الآسيوي الأندية حرية الاتفاق على مواعيد مبارياتها وفقًا للأيام المحددة، على أن يتم إعلان الجدول النهائي للمباريات بموعد أقصاه 16 من مارس الجاري.

خلال الاجتماع، نوه الاتحاد الآسيوي كذلك على أن سيتم تمديد مباريات دور المجموعات حتى أواخر يوليو وقبل حلول أغسطس، حال استمرار الوضع الحالي غير المستقر، حتى يتيح الفرصة لإقامة أي مباراة قد تتأجل لسبب طارئ.

وعليه فتقرر أن يُلعب دور الـ16 في يومي 11 و12 أغسطس، على أن تقام مباريات الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه، أما دور ربع النهائي فتحدد له يومي 15 و16 سبتمبر، ويومي 29 و30 من الشهر نفسه لمباريات الإياب.

فيما يتعلق بمباريات نصف النهائي فستقام يومي 20 و21 أكتوبر، والإياب في 27 و28 من الشهر ذاته، بينما تبقى مواعيد النهائي في 22 نوفمبر لنهائي شرق، أما الغرب ففي 28 من الشهر نفسه.