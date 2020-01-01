قبل استضافة النهائي الإفريقي – الكاميرون تجمد النشاط الرياضي بسبب كورونا

الأهلي والزمالك يتنافسان على التواجد في نهائي دوري الأبطال الذي سيقام في الكاميرون.

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن تجميد النشاط الكروي والدوريات، بعد الإعلان عن إصابة 4 حالات بفيروس كورونا، من أجل الحد من انتشاره.

ونشر سيدو مبومو نجويا، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تجميد النشاط الكروي، جاء فيها:

"قرر الاتحاد الكاميروني، تعليق كل المسابقات، من أجل منع انتشار فيروس كورونا، الصحة العامة تعلو على كل شيء، وندعو كل لاعبي كرة القدم لاتباع توصيات الصحية للخروج من تلك الأزمة بسلام".

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جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، والتي كان مقررًا لها في أبريل المقبل، وذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والذي يتنافس عليه 4 فرق عربية.

ويواجه الأهلي والزمالك المصريان، الوداد والرجاء المغربيان بالترتيب، في دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتحديد طرفي نهائي البطولة القارية.