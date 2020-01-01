إجراء رسمي من إدارة الهلال لحماية اللاعبين من فيروس "كورونا"

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منذ أيام عن إقامة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدون جماهير

اتخذت إدارة نادي الهلال أولى القرارات الرسمية للحفاظ على سلامة اللاعبين والموظفين الإداريين بالنادي على خلفية تفشي فيروس كورونا في المنطقة مؤخرًا.

عبدالله الحنيان الإعلامي المُقرب من نادي الهلال كتب عبر حسابه في تويتر قائلاً : "إدارة الهلال ألغت جهاز البصمة لتسجيل حضور اللاعبين والموظفين".

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وأضاف الحنيان مغردًا : "تعمل الإدارة على تركيب أجهزة التعرف على الوجه، كإجراء وقائي من فيروس كورونا".

ويأتي هذا الموقف على خلفية العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من أجل حماية اللاعبين وجميع منتسبي اللعبة في المملكة العربية السعودية وجميع البلدان المجاورة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منذ أيام عن إقامة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدون جماهير خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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يُذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف النصر، وذلك قبل 9 جولات من نهاية البطولة.