منافس مصر - كينيا تمنع سفر بعثاتها خارج البلاد بسبب كورونا

المخاوف تزداد يومًا بعد الآخر من كورونا

أصدرت وزارة الشباب والرياضة الكينية اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا تعلن خلاله منع سفر أي من بعثاتها خارج البلاد، خوفًا من تفشي مرض كورونا.

مرض كورونا المنتشر في أنحاء العالم أثر بشكل كبير على مسابقات كرة القدم بشكل عام، إذ أصبحت المباريات في مختلف البلدان تقام دون حضور جماهيري.

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وأوضح الاتحاد الكيني في بيانه أنه يحاول وضع بعض الضوابط واتخاذ الإجراءات الاحترازية، تجنبًا لانتشار المرض في البلاد، وعليه تقرر منع سفر أي بعثة لخوض أي مباراة خارج البلاد لمدة شهر من الآن، على أن يتم دراسة الوضع بعده.

المنتخب الكيني يقع في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ومن المفترض أن تستضيف كينيا منتخب جزر القمر في 29 من مارس الجاري، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات الكان.

وتضم مجموعة نجوم هارامبي أيضًا منتخبي توجو ومصر بخلاف جزر القمر، إذ يتصدر الأخير المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه كينيا والفراعنة بنقطتين لكل منهما، وأخيرًا توجو بنقطة وحيدة.