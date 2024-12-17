أخبار الانتقالات | ستيرلينج يحسم موقفه من الرحيل عن آرسنال، وموعد الإعلان عن تجديد عقد صلاح

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 17 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم