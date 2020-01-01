رسميًا | تعليق الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا

الدوري السعودي لم يسلم من فيروس كورونا

قررت وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة بدءًا من يوم غدٍ الأحد حتى إشعار آخر، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مما يعني توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد لعب 22 جولة وقبل نهايته بـ8 جولات.

فيروس كورونا الذي وُلد في الصين ومن ثم بدأ غزو مختلف دول العالم ترك أثره السلبي بقوة على كرة القدم، إذ جُمد النشاط الكروي في العديد من الدول وأبرزها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية، فيما تُلعب المباريات في عدة دول مثل الإمارات ومصر دون جماهير.

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وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عبر بيان ظهر على حسابها الرسمي على تويتر تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض أن تُلعب غدًا الأحد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتجمع الأولى بين أبها والهلال والثانية بين الأهلي والنصر، لكن تم تأجيل المباراتين طبقًا لقرار الوزارة الجديد.