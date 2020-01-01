الاتحاد التونسي يؤجل النشاط الرياضي لأجل غير مسمى بسبب كورونا

تجميد النشاط الرياضي في تونس بسبب فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تأجيل النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأيام الماضية.

وكانت تقام مباريات كأس تونس بشكل طبيعي، في الوقت الذي شهد الدوري توقفًا الأيام الماضية، ليتم إيقاف النشاط الرياضي.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا رسميًا، جاء نصه كالآتي:

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"بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في إبانه من قبل مؤسسات الدولة.

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ونشير في السياق ذاته إلى أن حضور الجمهور من دعمه في مقابلات كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس، والمتعلق بفيروس الكورونا، يرجع بالنظر أساسًا إلى هياكل الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحينة ذات الصلة بالموضوع.

ولذلك فقد سعت الجامعة منذ اللحظة الأولى بالتنسيق معها لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يتلاءم مع الوضع العام والمصلحة العليا للبلاد".