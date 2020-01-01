وزارة الرياضة المصرية توضح مصير الدوري في حال انتشار كورونا

وزير الرياضة المصري يوضح مصير الدوري المحلي إذا تفشى كورونا

أوضح أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، مصير الدوري وباقي المسابقات، في حال انتشار فيروس كورونا في مصر.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: "هناك لجنة من رئاسة مجلس الوزراء، تتابع كافة التطورات ولا توجد حتى الآن أي خطط للاستعداد بصورة فوق العادية في مصر".

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وأضاف: "إذا حدثت أي أمور اضطرارية، فسيتم التعامل مع الموقف بشكل سريع وعاجل".

وواصل: "حتى الآن لا يوجد أي تعليمات بإجراءات غير اعتيادية، وستقام بطولة الدوري بنفس الشروط التي تسير عليها منذ بداية الموسم".

وأردف: "نقوم بالتوعية بالتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية، ليلتزم بها كافة الرياضيين في حال سفرهم خارج مصر".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "كل الأمور في مصر طبيعية حتى لحظتنا هذه".

جدير بالذكر أن فيروس كورونا، أثر بشكل كبير على العديد من المسابقات حول العالم، وأدى إلى إقامة بعدها بدون جماهير وتأجيل البعض.