La Roma 'recompra' Pellegrini dal Sassuolo: "Venerdì si farà tutto"

Pellegrini torna alla Roma, che ha deciso di esercitare l'opzione di riacquisto e riprendersi il giocatore che aveva ceduto al Sassuolo nel 2015.

Il Campionato Europeo U21 per Lorenzo Pellegrini e la nazionale azzurra si è chiuso bruscamente in semifinale, contro la Spagna, e ora, così come gli altri azzurrini interessati dalle manovre di calciomercato, potrà concentrarsi su ciò che sarà il proprio futuro professionale.

Il futuro di Pellegrini è comunque già fissato: sarà giallorosso. Il centrocampista azzurro, infatti, dopo due stagioni al Sassuolo, nelle quali è diventato uno dei giovani talenti italiani più brillanti, ha deciso di far ritorno alla Roma, che dal canto suo ha deciso di esercitare l'opzione di 'recompra' che deteneva.

Cresciuto nelle giovanili giallorosse e con una presenza in prima squadra nella stagione 2014-15, nel giugno 2015 venne ceduto al Sassuolo per 1,25 milioni di euro, con la Roma che si riservò comunque un diritto di riacquisto per 10 milioni di euro da esercitare entro il 30 giugno 2017.

Gli accordi fra i due club e fra la Roma e Pellegrini sono già definiti, col club neroverde che ha già inviato tre giorni fa la liberatoria per il calciatore che ha trovato l'accordo coi giallorossi sulla base di un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus; contratto sul quale è inserita anche una clausola rescissoria che si aggira fra i 25 e i 30 milioni di euro, valida per l'Italia e per l'estero.

Insomma, tutto è pronto manca solo l'ufficialità, come ha confermato lo stesso Pellegrini quest'oggi al suo arrivo a Roma, di rientro dalla Polonia... "Ora non posso dirvi molto, solo che venerdì si farà tutto - ha spiegato il centrocampista all'uscita dall'aeroporto, come raccolto da 'Pagine Romaniste' - Se ho già firmato? Venerdì. Sono contentissimo di tornare alla Roma. Di Francesco? Non ci ho ancora parlato, vedremo tutto venerdì quando ci sarà l'ufficialità e la conferenza".