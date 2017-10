Inter-Milan, un derby da record... d'incassi: oltre 4,6 milioni al botteghino

Saranno oltre 80 mila i tifosi che assieperanno gli spalti del Meazza questa sera, in occasione del derby fra Inter e Milan: sarà record d'incassi.

E' una partita quanto mai attesa quella che questa sera, al Meazza, vedrà affrontarsi Inter e Milan in un derby che se per i nerazzurri vale l'altissima classifica per i rossoneri vale il rientrare nelle posizioni che regalano l'Europa.

L'attesa per il match si evidenzia anche in quella che è stata la vendita dei biglietti: lo stadio milanese vedrà l'affluenza di 80.018 spettatori, per quello che sarà il record d'incasso per la Serie A: ben 4,6 milioni di euro.

In questa stagione i tifosi di Inter e Milan vedono nelle proprie squadre un segnale positivo di riscatto, rispetto alle ultime stagioni, deludenti in particolar modo per i fan rossoneri, e così il primo derby stagionale vedrà la grande affluenza delle tifoserie, coi cancelli che verranno aperti sin dalle 17,45.

Una partita che sarà seguitissima anche da parte dei media, con oltre 40 broadcaster che trasmetteranno le immagini della gara in più di 180 Paesi nel mondo, 200 giornalisti che occuperanno tribuna stampa e un totale di 450 operatori dell'informazione accreditati. Saranno poi oltre 50 i fotografi pronti a immortalare ogni attimo della gara.

L'affluenza negli stadi è comunque in crescita praticamente su tutti i campi della Serie A, tant'è che nelle prime sette giornate di campionato la media degli spettatori è stata di 23.730, in netta crescita rispetto agli ultimi anni.