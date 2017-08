Come giocherà la Roma con Schick? Ecco tutte le soluzioni

L'arrivo di Schick offre varie soluzioni alla Roma: Di Francesco dovrà scegliere il modulo migliore per valorizzare al massimo il ceco.

La telenovela Patrik Schick si è conclusa con il trasferimento dell'attaccante ceco alla Roma , che ha battuto la concorrenza di Inter, Napoli e Juventus.

Ma che Roma sarà con l'arrivo di Schick e in che ruolo giocherà l'ex Samp? Ecco tutte le possibili soluzioni tattiche a disposizione di Di Francesco.

ALA NEL 4-3-3

Attualmente questa appare come l'ipotesi più probabile, sia perché il 4-3-3 è il modulo preferito da Di Francesco e sia perché la Roma cerca un esterno destro offensivo da tutta l'estate. Schick ha iniziato la sua carriera giocando proprio da ala e a Trigoria sono convinti che abbia le caratteristiche per prendere il posto di Salah.

Il suo ex tecnico Giampaolo, tuttavia, non la pensa allo stesso modo: "Lui può fare la seconda punta o il trequartista, ma se deve giocare ala allora no, non va bene - ha detto chiaramente - è per questo che gli ho consigliato di non andare alla Roma".

CON DZEKO NEL 4-3-1-2

Il tandem d'attacco Dzeko-Schick è un'alternativa assai intrigante. I due sarebbero assolutamente complementari, con il bosniaco che rimarebbe centrale e il ceco che avrebbe la possibilità di svariare e sfruttare le sponde del compagno.

Un 4-3-1-2 che potrebbe trasformarsi anche in 4-3-2-1 con Nainggolan e lo stesso Schick alle spalle di Dzeko. Una soluzione, quella del doppio trequartista, utilizzata spesso da Spaletti nella scorsa stagione. In questo modo, tuttavia, rimarebbero fuori gli esterni ed è difficile che Di Francesco possa rinunciarvi.

TREQUARTISTA NEL 4-2-3-1

Così come il 4-3-3, questa è una soluzione tattica che Di Francesco conosce benissimo e permetterebbe a Schick di agire in posizione più centrale. Il ceco, per capirci, farebbe ciò che fa Dybala alla Juventus, quello che in gergo viene ormai chiamato 'sottopunta'.

In questo modo troverebbero spazio anche gli esterni ma Nainggolan sarebbe costretto ad arretrare il suo raggio d'azione e in mezzo al campo potrebbe rimanere fuori De Rossi.