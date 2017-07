Calciomercato Juventus, spina Bonucci: gelo social del difensore

Primo giorno di lavoro per Bonucci, che però sui social non cita la Juventus. Leo piace al Milan e pure all'Inter, ma il club per il momento fa muro.

Si riparte. Ecco i big, quelli che si aggregheranno soltanto oggi alla prima parte della preparazione della Juventus. E tra questi c'è anche Leonardo Bonucci, protagonista ieri dell'intrigo più sorprendente di questa prima parte di calciomercato: quello con il Milan.

"Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare!", ha scritto il centrale bianconero su Instagram. Così, senza nessun riferimento alla Juventus, nel bene o nel male. E i commenti di parecchi tifosi, preoccupati alla notizia di una possibile partenza, lo hanno già preso di mira: "Non andare via", "Non tradirci", "Non fare scherzi".

Negli scorsi anni, poi, l'impatto di Bonucci con l'inizio della nuova stagione era stato - come dire - più brillante: immagini con la maglia della Juventus, riferimenti evidenti al club e alla squadra e quegli hashtag, tra cui il solito #finoallafineforzajuventus, che in questa occasione insolitamente mancano.

Ecco i post di #Bonucci al primo giorno di ritiro 2017, 2016 e 2015. Magari non significa nulla, ma oggi non ci sono riferimenti alla Juve pic.twitter.com/t9MqpPRxu1 — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) 13 luglio 2017

Sono anche questi segnali social a mandare nel panico chi tifa Juventus. Anche perché Bonucci, da quel campione che è, piace praticamente a tutti: in Inghilterra, dove Chelsea e Manchester City gli fanno da tempo la corte, e poi in Spagna e, come detto, anche in Italia.

Il Milan ci ha provato, parlandone con l'agente Alessandro Lucci durante l'incontro di ieri per Bertolacci, ma la Juventus fa muro: non vuole cedere il proprio difensore, e soprattutto non vuole cederlo a una rivale diretta. Tantomeno all' Inter, che, secondo 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', ne avrebbe discusso col procuratore nell'ambito dei contatti per il colombiano Yerry Mina (Palmeiras).

Certo, se a chiedere di andarsene dovesse essere lo stesso Bonucci, i cui rapporti con Massimiliano Allegri non sono come noto basati sulla serenità assoluta, sarebbe un altro discorso. Ma a un prezzo congruo, naturalmente: almeno 50 milioni di euro è la cifra sotto la quale la Juventus non ha la minima intenzione di scendere.

Fuoco che cova sotto la cenere? La quiete prima della tempesta? Presto per dirlo, ma qualcosa si sta muovendo. Per il momento la Juventus osserva, senza trattare con nessuno e provando a gestire la situazione con naturalezza. Ma il gelo social di Bonucci, proprio nelle ore in cui è emerso l'interesse del Milan, inizia a preoccupare.