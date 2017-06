Calciomercato Juventus, accordo Dani Alves-Manchester City

Accordo verbale tra Dani Alves e il Manchester City: il brasiliano firmerà un biennale, la rescissione con la Juventus può arrivare entro 48 ore.

Dani Alves è pronto per il Manchester City. L'esterno è ai saluti con la Juventus, che prima di liberarlo dovrebbe comminargli una multa per le uscite poco gradite degli ultimi giorni, poi inizierà la nuova avventura in Premier.

Come raccolto da Goal esiste un accordo verbale raggiunto sulla base di un contratto di due anni tra il brasiliano e la società inglese, dove Alves riabbraccerà Pep Guardiola suo allenatore nel ciclo d'oro del Barcellona 'pigliatutto'.

Si attende soltanto l'ufficialità della risoluzione con la Juve, poi il laterale verdeoro potrà diventare un nuovo giocatore del City: possibile che l'addio ai bianconeri diventi realtà nel giro delle prossime 48 ore.

L'ex blaugrana era giunto alla corte di Allegri la scorsa estate dopo essersi svincolato dal Barça, firmando fino al 30 giugno del 2018 con ingaggio da 3,5 milioni a stagione: in Inghilterra, ne percepirà 5.