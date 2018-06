Calciomercato Inter, Politano è ufficiale: arriva in prestito

L'Inter ufficializza l'arrivo di Matteo Politano dal Sassuolo. L'operazione è basata su un prestito annuale con diritto di riscatto.

Dopo l'annuncio di Radja Nainggolan, l'Inter si ripete dopo qualche giorno, ufficializzando l'acquisto di Matteo Politano. L'ex giocatore del Sassuolo arriva in nerazzurro dopo che a gennaio era stato ad un passo dal Napoli.

Questo il comunicato nerazzurro: "Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione".

Il giocatore, anche se non sono state rese note le cifre ufficiali, arriva all'Inter attraverso un prestito oneroso di circa 7 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20, stando a quanto riportato da 'Sky Sport'.

Queste le prime parole di Politano a 'Inter TV': "Essere qui è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio Chairman, Società, direttori e mister che mi hanno tutti voluto qui, e ringrazio anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l'opportunità di venire all'Inter.

Il mio idolo personale? Per chi cresce a Roma, Francesco Totti è sempre un punto di riferimento ma ci sono molti giocatori che mi piacciono: Messi e Ronaldo, ma anche altri esterni d'attacco. I miei nuovi compagni? Icardi mi ha sempre impressionato, gli basta un pallone dentro l'area per fare goal".

Nell'ambito dell'operazione con il Sassuolo, ai neroverdi è andato l'attaccante della Primavera Jens Odgaard. Per Matteo Politano arriva così la grande occasione della sua carriera, all'età di 24 anni.