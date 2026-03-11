Marko Brkic

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

📝 Biyografi: Avusturya’nın St. Pölten kentinde Medya Yönetimi okudum (Avusturya standartlarına göre yaklaşık 60.000 nüfusuyla neredeyse bir metropol sayılır). Eğitimim sırasında, 2019 yılında SPOX ve GOAL’da staj yaptım ve mezun olduktan sonra serbest çalışmaya devam ettim. 2024’ten bu yana editör ekibinin kalıcı bir üyesiyim ve şu anda Almanya ve Avrupa futbolu muhabiri olarak görev yapıyorum.

⚽ Futbolla tanışmam: İlk kez sekiz yaşında SKU Amstetten oyuncusu olarak bir futbol sahasına adım attım. Ancak futbol sevgim, 2006 Dünya Kupası sırasında gerçek anlamda başladı — turnuvayı ilk kez izlediğim zaman — çocukken Hırvatistan’da dev restoran ekranlarında, dünyanın dört bir yanından insanlarla birlikte takip ettim.

🎯 İş alanlarım:

SEO ve maçlar ile etkinliklerin canlı güncellemeleri

Çeşitli spor dallarıyla ilgili haberler

🌟 En sevdiğim futbol anları: Avusturya ve Hırvatistan’ın büyük turnuvalarda eleme turlarına yükseldiği anlar.